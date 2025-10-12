أردوغان: لم ينتهِ كل شيء في غزة ويجب إعمارها بسرعة

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية إعادة إعمار غزة بسرعة، مشيراً إلى أن العالم الإسلامي يواجه اختباراً كبيراً قبل حلول الشتاء، مع ضرورة ضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. - أشار أردوغان إلى تحسن الأوضاع في غزة بعد وقف إطلاق النار، حيث بدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق، لكن التحديات لا تزال قائمة مع تدمير البنية التحتية. - تركيا مستعدة لدعم الاستقرار في المنطقة، وستشارك في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع انعقاد قمة دولية في مصر لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن العالم الإسلامي والإنسانية أمام امتحان كبير قبل حلول الشتاء. وقال أردوغان في فعالية بمدينة طرابزون شمالاً على البحر الأسود تطرق فيها إلى التطورات في القطاع الفلسطيني: "لم ينتهِ كل شيء في غزة مع إعلان وقف إطلاق النار، حيث اتخذت الخطوة الأولى نحو السلام الدائم في غزة مؤخراً".

وأضاف أردوغان "بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يتنفس إخواننا في غزة الصعداء لأول مرة، رغم مرارة وحزن قلوبهم، ترتسم الابتسامة على وجوه الأطفال، والمدنيون الذين شردتهم الغارات الجوية الإسرائيلية يعودون من نزوحهم القسري". وأوضح أنه "تسارعت وتيرة تدفق المساعدات إلى غزة، كما بدأت الشاحنات التركية المحملة بالمساعدات الإنسانية بالوصول، وهذه تطورات مريحة بعد عامين من الظلم، لكن بالطبع لم ينتهِ كل شيء باتفاق وقف إطلاق النار".

ونبه أردوغان إلى أن العالم الإسلامي والإنسانية ينتظرهما "اختبار أكبر، أولاً وقبل كل شيء يجب ضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وكما فعلت سابقاً يجب ألا يسمح لها بإيجاد ذريعة للتراجع عن الاتفاق". وزاد "ثانياً يجب إعادة إعمار غزة في أقرب وقت، حيث حولت إسرائيل 85 % من غزة لتكون غير صالحة للسكن ودمرتها، ولوثت المياه، ودمرت المزارع، وهدمت المباني، وقصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، ولم يترك في غزة شيئاً من البنية التحتية". وأكد أردوغان أنه "قبل حلول الشتاء يجب أن تكون هناك خطوات في هذا الإطار، وتخليص سكان غزة من الأحوال الصعبة التي يعيشون بها". وختم بالقول "تركيا مستعدة لعمل كل ما يلزم في هذا الإطار، نرغب في الاستقرار والأمن في المنطقة وكما نريد لنا نريد لهم، لفلسطين وسورية واليمن وسنواصل عملنا ضمن هذا المفهوم".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال أردوغان إن تركيا ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن المنتظر أن يشارك أردوغان في القمة الدولية التي ستنعقد غداً الاثنين في مصر "لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي" وفق الرئاسة المصرية. وستشهد القمة حضور قادة وزعماء نحو 20 دولة وبرئاسة مصرية أميركية.