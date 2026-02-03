أردوغان في الرياض للقاء بن سلمان قبل التوجه إلى مصر

- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض لبدء زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حيث سيلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. - يرافق أردوغان وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين، حيث توجهوا إلى قصر اليمامة لبدء الاجتماعات بعد استقبالهم في مطار الملك خالد الدولي. - بعد زيارته للسعودية، سيتوجه أردوغان إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيترأس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وصل الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الثلاثاء، لبدء زيارة رسمية للمملكة تمتد يوماً واحداً. ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم، لبحث العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدَين، قبل أن يتوجه يوم غد الأربعاء إلى مصر.

وعقب استقباله في المطار، توجه الرئيس التركي والوفد المرافق إلى قصر اليمامة لبدء الاجتماعات. وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إيشلر. ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية، وزير الخارجية هاكان فيدان، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين، كما يضم الوفد التركي كذلك، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، قال في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية الاثنين، إنّ الرئيس التركي يزور الرياض تلبية لدعوة بن سلمان. وأشار دوران إلى أن أردوغان سيبحث خلال الزيارة التطورات الإقليمية والدولية، والخطوات الإضافية لتعميق التعاون بين تركيا والسعودية، وتابع أنه عقب زيارته إلى الرياض، يزور الرئيس التركي القاهرة الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ سيترأس مع نظيره المصري الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر.

وأوضح أنه من المقرّر في إطار الزيارة، بحث القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، إلى جانب تبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه من المخطط مشاركة أردوغان في منتدى الأعمال التركي - المصري الذي سيعقد بهذه المناسبة.

(الأناضول)