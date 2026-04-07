أردوغان: تركيا ماضية بحزم في مكافحة الإرهاب وتعزيز صناعاتها الدفاعية

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استمرار بلاده في مكافحة الإرهاب بحزم، مديناً الهجوم الذي استهدف قوى الأمن قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مشيراً إلى تحييد ثلاثة إرهابيين وإصابة اثنين من الشرطة بجروح طفيفة. - أشار أردوغان إلى تقليل اعتماد تركيا على المصادر الأجنبية في الصناعات الدفاعية من 80% إلى 20%، مع تجاوز حجم الأعمال 20 مليار دولار، وارتفاع الصادرات الدفاعية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار العام الماضي. - تستهدف تركيا الوصول إلى 11 مليار دولار في الصادرات الدفاعية بحلول 2028، مع تعزيز دور شركة "روكتسان" في التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقلال في الصناعات الفضائية.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة جميع أشكال الإرهاب، معرباً عن إدانته للهجوم الذي استهدف قوى الأمن قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في وقت سابق من اليوم. وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح منشآت تابعة لشركة روكتسان للصناعات الدفاعية: "أدين الهجوم الغادر الذي وقع في منطقة بشكتاش بإسطنبول بعد ظهر اليوم، والذي أحبطته قوى الأمن بنجاح".

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل بحزم كفاحنا ضد جميع أشكال الإرهاب، ولن تسمح بزعزعة الأمن بمثل هذه الاستفزازات. وأضاف: "في هذا العمل الإرهابي الشنيع جرى تحييد ثلاثة إرهابيين، قتل أحدهم وأصيب اثنان، كما أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، وقد باشرت كل من النيابة العامة في إسطنبول ووحدات الأمن والاستخبارات على الفور التحقيقات اللازمة في الهجوم".

وتطرق أردوغان إلى جهود حكومته في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن تركيا خفضت اعتمادها على المصادر الأجنبية من 80% إلى 20%، فيما تجاوز حجم الأعمال في القطاع 20 مليار دولار، وبلغت نفقات البحث والتطوير 3.5 مليارات دولار. وأوضح أن عدد المشاريع النشطة في هذا المجال تجاوز 1400 مشروع، فيما تخطت قيمة محفظة المشاريع 100 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الدفاعية من 248 مليون دولار عام 2002 إلى أكثر من عشرة مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف أن الصادرات الدفاعية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.91 مليار دولار، بزيادة 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن بلاده تستهدف الوصول إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2028، وأن تكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في مجال الصادرات الدفاعية. وأشار إلى أن تركيا ستشهد قفزة نوعية في مختلف المجالات بعد انتهاء الحرب في المنطقة، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تؤديه شركة "روكتسان" في التطور التكنولوجي، ومؤكداً مواصلة العمل لتحقيق الاستقلال في مجال الصناعات الفضائية.