أردوغان: الأتراك والسوريون إخوة كما نهرا دجلة والفرات

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فتح صفحة جديدة في سورية بعد اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى العلاقات العميقة بين البلدين وأهمية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار. - انتقد أردوغان المعارضة التركية لعدم فهمها لأهمية انخراط تركيا في الشأن السوري، مؤكداً أن أمن البلدين متشابك، وأن تركيا تسعى للسلام والوئام في المنطقة. - بدأت قوات الأمن السورية دخول مدينة الحسكة ضمن التفاهمات مع "قسد"، مع توقع دخول دفعة ثانية إلى القامشلي، مما يعكس التقدم في تنفيذ الاتفاقات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن صفحة جديدة فُتحت في سورية بعد التوصل إلى اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، موجهاً انتقادات للمعارضة التركية ومقاربتها التطورات في البلد الجار. وأوضح أردوغان أن بلاده تشترك بأطول حدود برية مع سورية بطول 911 كيلومتراً، مضيفاً أن سورية بلد شقيق تربطه مع تركيا علاقات دينية وثقافية وتاريخية وتجارية وإنسانية عميقة. وقال أردوغان: "كما أن نهري دجلة والفرات شقيقان، فالأتراك والسوريون إخوة".

واعتبر أن المعارضة التركية "عجزت عن فهم سبب انخراط تركيا الوثيق مع سورية، وتساءلوا ما لتركيا بمستنقع الشرق الأوسط"، ليجيب: "لقد غفلوا عن حقيقة أن أمن تركيا وسورية متشابك، ولا يزال الذين يعجزون عن فهم التطورات في سورية بشكل صحيح يطلقون خطاباتهم اليوم".

وأضاف الرئيس التركي: "بينما تقدم تركيا شتى أنواع المساعدات الإنسانية لسورية وتبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات، فقد شوهت سمعة البلاد بعبارات بغيضة مثل عدوة الأكراد، نحن ندعو إلى السلام والهدوء والاستقرار والمصالحة والوئام بين الطوائف في كل ركن من أركان منطقتنا، ونعلم أنه إذا اندلعت النيران والصراعات والحروب خارج حدودنا، فمن المستحيل أن نشعر بالأمان هنا".

وشدد أردوغان: "نريد أن نرى جميع فئات الشعب تعيش في جارتنا سورية بسلام بغض النظر عن ديانتهم، عرباً كانوا أو أكراداً أو تركماناً أو علويين أو مسيحيين، ومن الأهمية أن يحل النزاع في شمال سورية من دون إراقة دماء، على أساس جيش واحد، ودولة واحدة، وسورية موحدة".

وبخصوص التفاهمات الأخيرة، قال أردوغان: "نقيم الاتفاقات المبرمة بين الحكومة السورية وقسد من هذا المنظور، ومع هذه الاتفاقات الأخيرة، فتحت صفحة جديدة للشعب السوري، نأمل أن تختتم بالسلام والتنمية والازدهار، لا بالصراع، وأقولها بوضوح: كل من يحاول تخريب هذا سيُحاسَب". وأردف: "نأمل أن ينفذ الاتفاق وفقاً لروحه، من دون اللجوء إلى أساليب رخيصة كالمماطلة أو المقاومة أو التأخير، كما ستقف تركيا بحزم في وجه كل من يتاجر بالدماء ويؤجج التوتر، وما إن تهدأ الأمور في سورية وتستقر الأوضاع، حتى نلتقي مجدداً، ويجب ألا نسمح بتدمير روح التضامن". وناشد الرئيس التركي المواطنين الأتراك "بتوخي الحذر الشديد"، مشدداً بقوله: "لن نقبل بمن يغذون الكراهية والغضب والعداء بيننا".

وبدأت، اليوم الاثنين، أولى دفعات قوات الأمن التابعة للحكومة السورية بالدخول إلى مدينة الحسكة في الشمال الشرقي من سورية، ضمن إطار التفاهمات الموقعة بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية". وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" فرهاد شامي، في تصريح لراديو "آرتا"، إن الدفعة الأولى تضم ما بين 100 و125 عنصراً، دخلت إلى مدينة الحسكة في نحو 15 مركبة، مشيراً إلى أن دفعة ثانية بالعدد نفسه ستدخل يوم غد إلى مدينة القامشلي شمالاً.