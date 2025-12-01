- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهداف أوكرانيا للسفن الروسية في المناطق الاقتصادية التركية بالبحر الأسود بأنه تصعيد مقلق، مؤكداً أن تركيا تواصل وضع الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي ضمن أولوياتها الاستراتيجية. - أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتَي نفط في البحر الأسود، حيث استُهدفت الناقلتان "فيرات" و"كايروس" بمسيّرات بحرية، مما أثار قلق تركيا بشأن سلامة الملاحة في المنطقة. - شدد أردوغان على أن تركيا تراقب عن كثب الجهود الرامية لإنهاء الحرب، وتصدر التحذيرات اللازمة لجميع الأطراف، معربة عن استعدادها لتقديم المساهمة اللازمة.

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، اليوم الاثنين، استهداف أوكرانيا للسفن الروسية في المناطق الاقتصادية التركية على البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي بأنه تصعيد مقلق، وأن بلاده تواصل وضع الانضمام الكامل للاتحاد الأوروبي ضمن أولوياتها، جاء ذلك في كلمة لأردوغان، عقب اجتماع الحكومة في أنقرة.

وأعلنت أوكرانيا، السبت الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم على ناقلتَي نفط في البحر الأسود اعتقاداً أنهما كانتا تنقلان نفطاً روسياً خاضعاً للعقوبات، إذ هز انفجاران الناقلتَين "فيرات" و"كايروس" قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية، وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت. وأفاد أردوغان في كلمته "في اجتماع الحكومة اليوم، ناقشنا القضايا الراهنة في علاقات الاتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية، وتظل العضوية الكاملة في الاتحاد ضمن أولوياتنا الاستراتيجية".

وأضاف "يبدو أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال تبرير استهداف السفن في منطقتنا الخالصة يوم الجمعة، وهو تصعيد يدعو للقلق، ولا يمكننا التغاضي عن هذه الهجمات التي تهدد سلامة الملاحة والحياة والبيئة في منطقتنا الخالصة"، وأكد "تركيا تصدر التحذيرات اللازمة لجميع الأطراف بشأن مثل هذه الحالات، وتراقب عن كثب الجهود الأخيرة الرامية إلى إنهاء الحرب، ونعرب عن استعدادنا لتقديم المساهمة اللازمة في كل فرصة".

وكان مصدر في جهاز الأمن الأوكراني قد أفاد لوكالة فرانس برس أن "مسيّرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي استهدفت السفينتَين وأصابتهما"، فيما نشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيّرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تحدث انفجارات. وذكرت وزارة النقل التركية أن ناقلة نفط كانت تبحر قبالة السواحل التركية في البحر الأسود تعرّضت لهجوم بمسيّرة بحرية غداة هجوم مماثل مساء الجمعة. وأفادت الوزارة في بيان بأن "السفينة فيرات، التي هوجمت بمركبات بحرية مسيّرة على بُعد حوالى 35 ميلاً بحرياً (حوالى 65 كيلومتراً) قبالة ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم آخر صباحاً بمركبات بحرية مسيّرة".