أردوغان: إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تزعزع الاستقرار من خلال سياساتها العدوانية واحتلال الأراضي الفلسطينية، مما يؤثر على المنطقة بأسرها. - تناول أردوغان المسألة القبرصية، مشدداً على أهمية الاعتراف بالمساواة في السيادة والمكانة الدولية للقبارصة الأتراك، محذراً من أن تجاهل هذه الحقائق لن يؤدي إلى حل سليم. - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن محادثات جديدة بشأن نزاع قبرص بمشاركة زعماء شطري الجزيرة والدول الضامنة، بهدف التوصل إلى حل شامل.

شدد الرئيس التركي

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستفزازات والمؤامرات التي يواصل بها أردوغان اتهام الحكومة الإسرائيلية بزعزعة استقرار المنطقة؟ ما هي الحقائق التاريخية التي يجب عدم تجاهلها عند تقييم القضية القبرصية حسب رأي أردوغان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي للمشاكل في المنطقة، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية "المتعطشة للحرب" تواصل زعزعة الاستقرار فيها. ويواصل أردوغان مهاجمته لدولة الاحتلال، لا سيما منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما يروّج مسؤولون إسرائيليون لما يصفنونه بـ"خطر" تركيا وسياسات الرئيس التركي في المنطقة.

وشدد أردوغان اليوم، في كلمة من القصر الرئاسي في أنقرة عقب اجتماع الحكومة على أن "المنطقة التي تقع فيها تركيا تشهد خلال السنوات الأخيرة أكثر أيامها اضطراباً، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية المتعطشة للحرب، زعزعة استقرار المنطقة باستفزازاتها ومؤامراتها".

عدوان إسرائيل يشمل المنطقة

وأضاف أن "إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية، والقانون الدولي"، معتبراً أن "احتلالات إسرائيل، ومستوطناتها غير القانونية، وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة، تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا". ولفت إلى أن "من يدفع ثمن هذا العدوان ليس فقط إخواننا الفلسطينيين، ولا الشعب اللبناني الشقيق وحسب، بل المنطقة بأسرها بمن فيهم أتباع مختلف الأديان".

المسألة القبرصية

وتطرق أردوغان للمسألة القبرصية وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

أردوغان: يستحيل التوصل إلى نتيجة سليمة بشأن قبرص بمقاربات تتجاهل الحقائق التاريخية

في وقت سابق من اليوم، عن جولة من المحادثات بين شطري الجزيرة اليوناني والتركي والدول الضامنة تركيا واليونان وإنكلترا، بصيغة 5+1.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "اليوم عند تقييم القضية القبرصية، يستحيل التوصل إلى نتيجة سليمة بمقاربات تتجاهل الحقائق التاريخية"، موضحاً أن "القضية في قبرص تتجاوز مجرد نقاش فني حول تقاسم السلطة، إنها مسألة قبول المساواة في السيادة والمساواة في المكانة الدولية للشعب القبرصي التركي". وشدد على أن "أي مبادرة تتجاهل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك، وحقوقهم الأصيلة، ومصالحهم المشروعة في شرق المتوسط، لن يؤدي للوصول إلى نتيجة". وفي الوقت نفسه وصف زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة بعد 16 عاماً بأنها "خطوة بالغة الأهمية".

وأعلن غوتيريس اليوم الأربعاء، عن محادثات جديدة لبحث ملف نزاع قبرص بمشاركة زعيمي شطري الجزيرة المنقسمة وممثلين عن الدول الثلاث الضامنة، اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، بعدما عقد محادثات ثلاثية في قبرص جمعته بزعيمي شطري الجزيرة. وقال غوتيريس: "حصلت على توافق بين الجانبين والدول الضامنة للانتقال إلى عقد اجتماع بصيغة خمسة زائد واحد، ولكن مع تحضير مناسب"، من دون أن يحدد الموعد. وأشار إلى أن المحادثات ستشمل زعيمي قبرص نيكوس خريستودوليدس، وجمهورية شمال قبرص التركية توفان إرهورمان، إلى جانب ممثلين عن اليونان وتركيا والمملكة المتحدة.