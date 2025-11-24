- أكد أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، محملاً الدول الداعمة لإسرائيل مسؤولياتها، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة ضد نتنياهو وضمان وصول المساعدات الإنسانية. - شدد على أهمية وحدة أراضي سوريا وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، مؤكداً أن تركيا لا تطمع في أراضي الغير وتسعى للسلام، مع استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي تهديد لأمنها القومي. - أشار إلى جهود تركيا لإرساء السلام في أوكرانيا عبر مفاوضات بناءة، واعتبر زيارة اللجنة البرلمانية لأوجلان خطوة نحو إنهاء الإرهاب في تركيا.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على أن إسرائيل "تخل بالتزاماتها وترتكب جرائم بلا تردد في غزة"، مؤكداً "ضرورة إدراك الجميع أن إسرائيل لا تقول الحقيقة وتختلق الأعذار لقتل الفلسطينيين واضطهادهم". وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان على طائرة العودة من جنوب أفريقيا، حيث شارك في قمة دول العشرين التي اختُتمت أمس.

وأفاد أردوغان، في كلامه للصحافيين الأتراك المرافقين له: "معاناة سكان غزة كانت على رأس جدول أعمال قمة العشرين، وأكدنا أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، حيث نواجه وحشية إسرائيلية أخلت بالتزاماتها وترتكب جرائم قتل بلا تردد". وأكد أن الفلسطينيين يعانون من الكارثة الإنسانية في غزة، و"على جميع الدول، وخاصة داعمي إسرائيل في تهورها، تحمّل مسؤوليتها فوراً".

وأضاف: "أعتقد أن تصميم المجتمع الدولي وإرادته الفاعلة ستوقفان (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، حيث أظهرت حركة حماس صبراً كبيراً في مواجهة كل الاستفزازات الإسرائيلية، ولا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل للهدنة أمر أساسي، ومن المؤسف أن الأمم المتحدة لم تقم بدورها حتى الآن، ومن الضروري أن تحدث تأثيرها من خلال الخطوات التي ستتخذ من الآن وصاعداً". وأوضح أن "زيادة الضغط الدبلوماسي بشكل ملحوظ على إسرائيل وتمهيد الطريق لوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المنطقة أمر لا مفر منه، إذ بدأ الشتاء يدخل للمنطقة، وتركيا تحافظ على نفس الموقف تجاه قضية غزة".

أردوغان: نعرف ثمن الاضطراب في سورية

وعن التطورات في سورية والاستفزازات الإسرائيلية فيها، قال أردوغان: "وحدة أراضي سورية جوهرية بالنسبة لنا كما كان موقفنا سابقاً. الشعب السوري هو من سيقرر مصيره، وتركيا هي الدولة الأقدر على فهم ثمن الاضطرابات وعدم الاستقرار في سورية". وأردف: "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا القومي وسلامته، فالجميع يدرك الخطوات التي اتخذتها تركيا سابقاً، ولا تريد أن تواجه تهديداً أو خطراً مماثلاً مرة أخرى، ولكن إذا واجهت ذلك فستُتخذ الإجراءات اللازمة".

وشدد الرئيس التركي "أقول دائماً إن تركيا لا تطمع في تراب أي دولة. تريد السلام والهدوء والأمن في كل شبر من المنطقة، وخاصة سورية والعراق ولبنان، وتريد ذلك لجميع الشعوب دون تمييز، فيما تدرك الحكومة الإسرائيلية أن كل خطوة تتخذها في المنطقة غير قانونية ومصدر لعدم الاستقرار، ولهذا يجب التركيز على ما تفعله تركيا بدلاً مما تكتبه الصحافة الإسرائيلية، وسترون النتائج. تركيا تفعل ما تراه ضرورياً في إطار أولوياتها الاستراتيجية وستواصل ذلك".

أردوغان: المصالحة ممكنة في أوكرانيا

وبشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قال أوردغان إن "إرساء أسس السلام في أوكرانيا هو هدف نسعى إليه منذ زمن طويل، وناقشنا أيضاً وجهات النظر بشأن أوكرانيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مناسبات مختلفة، وتركيا تؤمن بأن السلام العادل لا خاسر فيه". وأضاف "تدور حالياً مناقشات عما إذا كانت خطة السلام المقدمة ستشكل فرصة وإمكانية للتوصل إلى اتفاق. نعم، يمكن ذلك، ولكن كيف؟ هذا يتطلب مزيداً من المناقشات، وإذا لبت الخطة الآمال المشروعة واحتياجات الأطراف الأمنية دون التسبب في زعزعة استقرار جديدة، فسيكون الاتفاق ممكناً".

وأوضح: "نؤمن بأن المصالحة ممكنة من خلال مفاوضات تجرى حول قضايا متفق عليها وجدول أعمال إيجابي، وإذا وضع أساس يرضي الجميع، فسيفتح باب الحل الدائم، وبدء المفاوضات حول مقترحات تمهد الطريق لسلام عادل ودائم سيؤثر إيجاباً على عملية السلام. وتركيا على استعداد للحفاظ على نفس الموقف البناء تماماً كما السابق في إسطنبول".

لقاء أوجلان

وتطرق أردوغان إلى ملف اللجنة البرلمانية التي ستلتقي بمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون بجزيرة إمرلي، وفق قرار اتخذ الأسبوع الماضي، بالقول: "للجنة المشكلة في البرلمان دور حاسم بسبب مشاركة مختلف الأحزاب السياسية ومساهمتها في مرحلة تركيا خالية من الإرهاب، وقد أنجزت اللجنة عملاً مهماً، وقدّمنا لها كل مساهمة ودعم، وسعينا جاهدين لإبقاء عملية تركيا خالية من الإرهاب بعيدة عن نقاشات السياسة اليومية المرهقة". وزاد: "نعتبر القرار الأخير للجنة بزيارة إمرلي قراراص يساهم في المرحلة، ويسرع عملية إنهاء الإرهاب في البلاد".

ومن المنتظر أن يزور اليوم الاثنين وفدٌ من اللجنة البرلمانية مكون من 3 أعضاء، هم حسين يايمان من حزب العدالة والتنمية، وفتي يلدز من حزب الحركة القومية، وغوليستان كلج كوج يغيت من حزب ديم الكردي، سجن جزيرة إمرلي للقاء أوجلان استجابةً لقرار اللجنة المتخذ الجمعة الماضي، على أن تنشر تفاصيلها رسمياً في وقت لاحق.