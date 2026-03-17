أردوغان: إسرائيل تتسبب بحروب مدمرة وتجر المنطقة نحو الهاوية

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل تقود المنطقة نحو كارثة بحروب مدمرة، مشيراً إلى قتل الأطفال الأبرياء وإغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين. - شدد أردوغان على أهمية كشف الحقائق للعالم، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية ليست لأسباب أمنية فقط، بل تعكس أوهاماً وسيناريوهات خطيرة. - تسعى تركيا لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان عن جولة إقليمية لبحث سبل إرساء السلام.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أن إسرائيل تتسبب بحروب مدمرة في المنطقة، وتجرها خطوة بخطوة نحو الكارثة. وجاء كلام أردوغان في كلمة ضمن فعالية إفطار في أنقرة، قال فيها: "في هذه الأوقات العصيبة، حيث يشهد النظام العالمي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية انقساماً تاريخياً، بات من الضروري كشف الحقيقة للعالم أجمع".

وأضاف: "حرب مدمرة تدور رحاها في المنطقة تقودها إسرائيل، حيث يقتل أطفال أبرياء بوحشية في مدارسهم، ويجبر الناس على الفرار من أراضيهم التي امتلكوها لقرون". وأوضح أردوغان قائلاً: "إسرائيل، ولأسباب تعسفية ودون أي سند قانوني، أبقت قبلتنا الأولى المسجد الأقصى مغلقاً أمام المسلمين لـ17 يوماً". وأكمل: "نعلم جميعاً أن هدف هجمات إسرائيل التي استهدفت غزة أولاً ثم اليمن ولبنان وأخيراً إيران ليس الأمن وحسب، بل إنه مظهر مختلف من مظاهر العبث، ومن وهم الأرض الموعودة إلى سيناريوهات نهاية العالم، جميعها ليست محض صدفة".

وأردف موضحاً: "شبكة استولت على السلطة وتعتبر نفسها متفوقة على غيرها تجر منطقتنا خطوة بخطوة نحو الكارثة، ومن الأهمية بمكان أن نتحرر من قبضة الأجندات المفروضة علينا، وأن تصل هذه الحقائق والوحشية والجنون إلى العالم أجمع". وتعارض تركيا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسعت قبل اندلاعها إلى منع حدوثها، كما تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار وعودة الأطراف إلى طاولة الدبلوماسية. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان توجهه غداً في جولة على دول المنطقة، لم يحددها، من أجل بحث سبل إرساء السلام في المنطقة.

وتتواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عبر غارات عنيفة على عدة مواقع ومدن، خصوصاً العاصمة طهران، في وقت تشن فيه الأخيرة هجمات يومية على مواقع في دول الخليج وإسرائيل، وتشن جماعات موالية لها في العراق ضربات على ما تعتبرها مصالح أميركية. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ليلة صاخبة أمنياً بعدما تعرّضت المنطقة الخضراء شديدة التحصين لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مبنى السفارة الأميركية، وأهدافاً أخرى داخل المجمع الحكومي والدبلوماسي، فضلاً عن أهداف في مطار بغداد الدولي، في تصعيد أمني لافت من قبل الفصائل المسلحة.