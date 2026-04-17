أردوغان: أزمة النظام العالمي أخلاقية وجودية ولا يمكن الوثوق به

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام العالمي الحالي غير موثوق به، مشيراً إلى فشله في حماية الأبرياء في فلسطين وسوريا، واعتبر أن الأزمة العالمية تتجاوز التوازنات التقليدية، داعياً إلى الحوار والدبلوماسية كأقصر طريق للسلام. - أشار أردوغان إلى أن الأزمة في النظام العالمي ذات طابع أخلاقي ووجودي، موضحاً أن الأحداث في غزة تكشف عمق هذه الأزمة، وأن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان غير فعّالة. - شدد أردوغان على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد استعداد تركيا للتعاون في مجالي الطاقة والربط، معرباً عن أمله في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنّ النظام القائم في العالم "لا يمكن الوثوق به"، لأنه لا يحمي الأبرياء في فلسطين وسورية وغيرها، ولا يصون مستقبل الأجيال، مشدّداً على أن العالم يواجه أزمة عميقة تتجاوز التوازنات التقليدية. وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الخامسة، إذ رحّب بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، معتبراً أن هذه الخطوة "فرصة ينبغي استثمارها بأفضل طريقة ممكنة لإرساء سلام دائم".

وأضاف أنّه "مهما بلغت الخلافات، لا ينبغي السماح للسلاح بأن يحلّ محلّ الحوار، ولا للصراع الدموي أن يحلّ محلّ التفاوض"، مؤكداً أن "أقصر طريق للسلام هو الحوار البنّاء والدبلوماسية"، وتطرق أردوغان إلى التحولات الدولية، معتبراً أن تفسير الاضطرابات في النظام الدولي من خلال تغير موازين القوى فقط "يُبعدنا عن جوهر المسألة"، لافتاً إلى وجود "توزع جديد للقوى وظهور فاعلين جدد"، في ظل اشتداد المنافسة العالمية، وأضاف أنّ العالم يشهد "أزمة في التوجه، إلى جانب أزمة في السلطة"، محذراً من أنّ البشرية تقف عند "مفترق طرق حرج وخطير".

كما اعتبر أنّ جوهر الأزمة في النظام العالمي "أخلاقي ووجودي"، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر يكشف بوضوح عمق هذه الأزمة، وأكد أن "الآليات المكلفة بحماية حقوق الإنسان والأمن العالمي لا تزال عاجزة، بل وغير مبالية في كثير من الأحيان"، مشيراً إلى أن النظر إلى ما يجري في غزة باعتباره "مأساة إنسانية فقط" غير كافٍ، لأنّ ما يحدث "إبادة جماعية تظهر ما يسمح به النظام الحالي".

وشدد أردوغان على أنه "إذا كان النظام عاجزاً عن حماية الأطفال الأبرياء في الحاضنات من الرصاص، وإذا كانت المؤسّسات والقوانين عاجزة عن منع وحشية الطغاة، فإن ذلك يمثل تدهوراً بنيوياً"، متسائلاً: "كيف يمكن الوثوق بنظام فشل في أبسط اختبار للإنسانية في سورية وغزة، واليوم في الضفة الغربية ولبنان؟".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال أردوغان إنّ "وجود إيران من جهة وسلطنة عُمان من الجهة الأخرى لا ينبغي أن يقيّد حق دول الخليج في العبور"، مؤكداً أن "الأمر الأساسي هو ضمان حرية الملاحة وفق القواعد المعمول بها، وإبقاء المضيق مفتوحاً أمام السفن التجارية"، وأضاف أنّ الحروب "تسرّع البحث عن طرق بديلة لنقل موارد الطاقة"، مشيراً إلى أنّ تركيا منفتحة على التعاون مع جيرانها في مجالَي الطاقة والربط عبر مشاريع طموحة مثل "طريق التنمية".

وبشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال أردوغان إنّ الدمار والخسائر البشرية "تبعث على الحزن"، مؤكداً أن بلاده ما زالت تؤمن بإمكانية إنهاء الحرب عبر عملية تفاوضية، وأضاف أن تركيا مستعدة لدعم استئناف المفاوضات المباشرة، بما في ذلك عقد قمة بين القادة، "إذا كانت الأطراف راغبة في السلام".