أذربيجان تعلن مقتل 5 جراء هجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف

- أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، متهمة أوكرانيا بتنفيذ الهجوم، بينما نفت روسيا مسؤوليتها. - في رومانيا، انفجر زورق مسيّر في ميناء كونستانتا دون إصابات، مما أدى إلى إخلاء الميناء وتحذير السكان، وسط اتهامات بأن الزورق أوكراني المنشأ. - الرئيس الروماني نيكوسور دان أشار إلى أن هذه الحوادث هي نتائج مباشرة لحرب روسيا على أوكرانيا، مع تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، بينما حملت روسيا المسؤولية لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، في بيان "شُنّت هجمات بطائرات مسيّرة ليلاً على سفينتَي شحن أجنبيتين... وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل خمسة من مواطنينا وإصابة ثلاثة آخرين".

وبحسب باكو، كان على متن السفينتَين اللتين لا تتبعان لأذربيجان، 25 مواطناً، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية. من جهته، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين كييف بتنفيذ الهجوم. في الأثناء، قال قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني، روبرت بروفدي، اليوم، إن مسيّرات أوكرانية قصفت خمس سفن في ميناءي ماريوبول وبيرديانسك وفي المياه الساحلية للأراضي التي تحتلها روسيا خلال الليل.

وأوضح بروفدي في منشور على تطبيق تليغرام أنّ الطائرات المسيّرة الأوكرانية قصفت سفن شحن بضائع جافة وناقلة كانت طرفاً في "سرقة" حبوب أوكرانية ونقل شحنات عسكرية ووقود، إذ جرى إخفاء أسماء السفن بالطلاء وإيقاف تشغيل راداراتها.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع في رومانيا إن زورقاً مسيراً من النوع المستخدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا المجاورة انفجر ذاتياً اليوم الجمعة في ميناء كونستانتا المطل على البحر الأسود بالقرب من محطة نفط، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال نائب وزير الداخلية، رائد عرفات، إن الميناء جرى إخلاؤه، وصدر تحذير للسكان على طول ساحل البحر الأسود في رومانيا للاحتماء، وتجوب طائرتا هليكوبتر المنطقة بحثاً عن أي زوارق مسيّرة أخرى.

وأضاف عرفات "نحن على علم الآن بوجود خطر الانفجار الذاتي، ونفذنا الإخلاء تحسباً لوجود المزيد من الزوارق المسيّرة". وتابع "لا نشعر بالذعر، وهذه التدابير وقائية بحتة". ويأتي الانفجار بعد أسبوع من اصطدام طائرة روسية مسيّرة بمبنى سكني بمدينة غالاتي جنوب شرق رومانيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين، وهي المرة الأولى في الحرب الروسية على أوكرانيا التي تصيب فيها طائرة مسيّرة منطقة مكتظة بالسكان في دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وقالت السفارة الروسية في بوخارست إن الزورق المسيّر الذي انفجر في ميناء كونستانتا مصدره أوكرانيا. وجاء في بيان نشرته السفارة على "تليغرام": "هذه مسيّرات بحرية أوكرانية"، مؤكدة أن محاولات ربطها بروسيا "على نحوٍ مباشر أو غير مباشر... لا أساس لها على الإطلاق".

من جهته، قال الرئيس الروماني نيكوسور دان على منصة "إكس": "هذا هو الحادث الأمني الثاني المهم هذا الأسبوع على الساحل الروماني"، في إشارة إلى لغم بحري اكتُشف على الشاطئ. وتابع "مثل هذه الوضعيات الخطيرة بشكل خاص هي النتائج المباشرة لحرب العدوان التي شنتها روسيا على أوكرانيا"، بعد أسبوع من ارتطام طائرة مسيّرة بمبنى في غالاتي، قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة فتى يبلغ 14 عاماً وامرأة تبلغ 53 عاماً بجروح طفيفة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)