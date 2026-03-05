أذربيجان تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم مسيّرات على ناخشيفان

- أذربيجان تستدعي السفير الإيراني بعد هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من إيران واستهدفت إقليم ناخشيفان، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتؤكد حقها في الرد. - وسائل إعلام أذربيجانية تؤكد تعرض مطار ناخشيفان الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ قادمة من إيران، مما يثير التوترات في المنطقة الحدودية. - الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون يؤكدون أن القدرات الصاروخية والمسيّرات مخصصة للدفاع ضد المعتدين، مع دعوات للعودة إلى التعاون الإقليمي.

أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم الخميس استدعاء السفير الإيراني في باكو، منددة بهجمات بطائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي الإيرانية واستهدفت إقليم ناخشيفان. وقالت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن إصابة شخصين، مؤكدة احتفاظ أذربيجان بحق الردّ.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أذربيجانية بتعرض مطار نخجوان الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب من الحكومة الأذربيجانية أن صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من جهة إيران سقطت داخل نطاق مطار ناخشيفان. ويقع مطار ناخشيفان الدولي على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إيران.

وفي وقت سابق خاطب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، قادة الدول المجاورة لطمأنتهم، قائلاً: "أصحاب الجلالة، رؤساء الدول الصديقة والجارة، سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنّب الحرب، لكن العدوان العسكري الأميركي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا".

🚨 OHH SNAAAPPP: Iranian drones just struck Azerbaijan’s Nakhchivan International Airport.



Middle East. Indian Ocean. Now the South Caucasus — bordering NATO.



This war is no longer contained. It never was.



Trump said it would be quick.



Hegseth bragged about “death and… pic.twitter.com/ygssHIrwnU — Brian Allen (@allenanalysis) March 5, 2026

وأضاف بزشكيان: "نحترم سيادتكم، ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة". إلى ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضاً في منشور على "إكس": "نعلن للدول الصديقة والإخوة والجيران أن قدراتنا الصاروخية ومسيّراتنا مخصصة حصراً للدفاع المشروع ضد المعتدين الأميركيين والصهاينة"، معرباً عن أمله بـ"أن نعود إلى أيام التعاون والتعاضد مع زوال هذه الفتنة بين الإخوة".

(رويترز ، فرانس برس، العربي الجديد)