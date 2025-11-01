أحمد الشرع يزور واشنطن خلال الشهر الجاري

- الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن في نوفمبر لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وهي زيارته الأولى إلى واشنطن والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. - الزيارة تُعتبر خطوة تاريخية نحو استعادة سورية مكانتها الدولية وفتح قنوات اقتصادية ودبلوماسية جديدة، خاصة بعد لقاءات الشرع مع رؤساء العالم في الأمم المتحدة. - إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" لتعزيز الاستقرار في سورية، مع دعوات من المنظمات السورية الأميركية للكونغرس لإدراج إلغاء القانون في موازنة وزارة الدفاع.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، اليوم السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. ورداً على سؤال لصحافيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال برّاك: "نعم"، مضيفاً أنه سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة التنظيم الإرهابي.

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي مايو/أيار الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سورية.

ولم تحسم الزيارة السابقة التي قام بها أحمد الشرع للولايات المتحدة أهم ملفين ماثلين أمام السوريين، وهما: العقوبات الأميركية، والاتفاق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، بهدف تعزيز الاستقرار. بيد أن الزيارة عُدّت تاريخية وخطوة واسعة باتجاه استعادة سورية مكانتها في المجتمع الدولي بعد قطيعة وحصار. كذلك عُدّت - وهي أول زيارة يقوم بها رئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عام 1967- فرصة كبيرة لفتح قنوات اقتصادية ودبلوماسية مع مختلف دول العالم، وهو ما تجلى في لقاءات ثنائية أجراها الشرع مع عدد من رؤساء العالم الذين حضروا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومساء أمس، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سورية، مشيراً إلى أنه "ينبغي على الكونغرس إلغاء القانون". وأضاف المتحدث أن "رفع العقوبات عن سورية يسهم في هزيمة تنظيم داعش ويمنح السوريين فرصة لمستقبل أفضل"، مؤكداً أن "الإدارة ترحب بالاستثمار والمشاركة في سورية بما يدعم قيام دولة يسودها السلام والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

بدوره، أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، في منشور على "فيسبوك"، أن "المنظمات السورية الأميركية رفعت بصوت موحّد مذكّرة إلى الكونغرس الأميركي، تحضّه فيها على إدراج المادة التي أجازها مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً لإلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط في النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع".

(العربي الجديد، فرانس برس)