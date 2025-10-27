أحمد الشرع يزور الدار البطريركية في دمشق

- زار الرئيس السوري أحمد الشرع البطريركية في دمشق للقاء البطريرك يوحنا العاشر، حيث تم التأكيد على تعزيز القيم الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، مشددًا على دور الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية. - شهدت دمشق تفجيرًا انتحاريًا في كنيسة مار إلياس، مما أثار مخاوف المسيحيين ودفع الإدارة السورية لتقديم تطمينات بعدم تكرار الحوادث، حيث أعلنت جماعة "سرايا أنصار السنة" مسؤوليتها عن الهجوم. - تراجع عدد المسيحيين في سوريا بشكل كبير خلال سنوات الثورة، مع تقديرات تشير إلى وجود نحو 300 ألف مسيحي يتركزون في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب.

زار الرئيس السوري أحمد الشرع الدار البطريركية في دمشق والتقى البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، مساء أمس الأحد، للاطلاع "على أحوال أبناء الطائفة المسيحية"، وفق منشور على صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية في موقع فيسبوك. وأضاف المنشور أن "الزيارة عكست الحرص المشترك على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن". وكتب الشرع في دفتر زيارة كبار الزوار بالكنيسة المريمية أن "دمشق هي أول عيشٍ مشتركٍ عرفته البشرية. دوامُ ذلك عهدٌ وميثاقٌ وواجب، كل الحب".

وكان البطريرك يوحنا العاشر قد التقى أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق في أغسطس/آب الفائت، وجرى خلال اللقاء "التأكيد على الدور الوطني للكنيسة في ترسيخ وتعزيز أواصر المواطنة والوحدة الوطنية، بما يساهم في صون السلم الأهلي وإرساء دعائمه على أسس راسخة من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد"، وفق بيان صدر في حينه. وتوالت في الآونة الأخيرة زيارات لكبار المسؤولين في الدولة لدار البطريركية في دمشق، من بينهم مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية في سورية محمد ياسر كحالة، في سياق تعزيز السلم الأهلي والتعايش المشترك في البلاد.

وطاول تفجير انتحاري كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة على أطراف العاصمة السورية دمشق في يونيو/حزيران الفائت، أودى بحياة 25 شخصاً على الأقل، وكان هذا التفجير الأول من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024. وأثار التفجير في حينه مخاوف المسيحيين في سورية وقلقهم من هجمات مماثلة، ما دفع الإدارة السورية الجديدة إلى تقديم تطمينات وضمانات بعدم تكرار هذا الحادث. وأعلنت في حينه جماعة أطلقت على نفسها اسم "سرايا أنصار السنة" الجهادية مسؤوليتها عن هجوم كنيسة مار إلياس، بيد أن الوقائع أشارت إلى أن للتفجير أبعاداً سياسية تتعلق بضرب السلم الأهلي في البلاد، ولا سيما أنه حدث في وقت كانت فيه قيم التعايش السلمي تتعرض لتهديدات حقيقية عقب الأحداث التي عصفت في الساحل.

وأثار التفجير حالة كبيرة من الحزن والتعاطف، فتبرع عدد كبير من السوريين بدمائهم لإنقاذ جرحى التفجير. ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد المسيحيين في سورية ولا لنسبتهم، إلا أن المرجح أنه تراجع إلى حد كبير، ولا سيما خلال سنوات الثورة (2011 - 2024)، حيث عمد كثيرون إلى الهجرة، خاصة من محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي. وترجح بعض التقديرات أن عدد المسيحيين يبلغ نحو 300 ألف ينتشرون بشكل خاص في المدن الكبرى وخاصة دمشق وحلب.