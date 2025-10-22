أحزاب مصرية تندد باستبعاد معارضين من الانتخابات وتحويلها لإجراء شكلي

- نددت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة المصرية باستبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات مجلس النواب، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل الانتخابات إلى إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة المواطنين. - عبر الموقعون عن رفضهم للاستبعاد المتعمد للمرشحين المستقلين والمعارضين، محذرين من تداعيات إقصاء الأصوات المستقلة على مستقبل الديمقراطية في مصر. - دعوا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في قرارات الاستبعاد وتوضيح أسسها القانونية، مشددين على أهمية احترام القانون لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

ندد عدد من الأحزاب المصرية والشخصيات العامة ونواب البرلمان السابقين باستبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من مرشحي أحزاب المعارضة من سباق انتخابات مجلس النواب، مشيرين إلى أن "ما يجري هو محاولة منهجية لتحويل الانتخابات إلى إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة المواطنين، واستخدامها في تزيين صورة الاستبداد"، مطالبين الهيئة بإعادة إدراج المرشحين المستبعدين على الفور، وضمان المنافسة العادلة في دوائر الانتخاب الفردية.

وتحت عنوان "من أجل إنقاذ ما تبقى من المجال العام ومنع انزلاق الوطن نحو المجهول"، عبر الموقعون في بيان مشترك عن رفضهم للاستبعاد المتعمد لعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات البرلمان، وفي مقدمهم القياديان في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، والمرشح عن حزب الدستور أحمد الشربيني، وعن حزب الكرامة في محافظة الدقهلية أحمد فشير، وعن حزب تيار الأمل (تحت التأسيس) محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وآخرون.

وقال الموقعون إن "ممارسات السلطة تعد محاولة لتصفية الساحة الانتخابية من الأصوات الحرة، وتهيئة برلمان خالٍ من التنوع والرقابة، بما يهدد مدنية الدولة، ومستقبلها الديمقراطي"، مؤكدين أن "ما يجري لا يقتصر على استبعاد أفراد، بل هو عدوان على فكرة الديمقراطية، وتجريف للحياة السياسية". وحذر البيان من تداعيات غلق المجال العام، وإقصاء الأصوات المستقلة، التي ستؤدي إلى "تفاقم الاحتقان واليأس". ورفض الموقعون ما وصفوه بـ"عسكرة المجال المدني، واختزال الوطنية في الزي العسكري وحده"، من خلال استبعاد المرشحين بدعوى الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو "توجه خطير يتعارض مع مبدأ مدنية الدولة المنصوص عليه في الدستور، وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق السياسية".

وأعرب الموقعون عن بالغ استيائهم وغضبهم إزاء ما تشهده العملية الانتخابية لمجلس النواب من "استبعاد وإقصاء متعمد لعدد من أبرز المرشحين المستقلين والمعارضين، تحت ذرائع متنوعة منها قرارات إدارية بلا أسباب، وتحاليل طبية متضاربة، واتهامات تمس الشرف والسمعة، والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق واحد وواضح هو الرغبة في تصفية الساحة الانتخابية من كل صوت حر أو معارض، وتهيئة البرلمان المقبل لصالح مشهد أحادي الصوت يعيد إنتاج كوارث الماضي، ويهدد استقرار المستقبل، بل ويخشى معه أن تمتد بعض الأيادي إلى العبث مرة أخرى بالدستور وتعديله من أجل تمديد ولاية رئيس الجمهورية".

وأكمل البيان أن "ما يجري هو محاولة منهجية لتحويل الانتخابات إلى إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة المواطنين، واستخدامها في تزيين صورة الاستبداد، في تكرار لما شهدته مصر في فترات مماثلة من الغلق والقمع، وكانت نتائجها كارثية على الوطن من احتقان اجتماعيٍ متصاعد أدى إلى انفجارات سياسية غير محسوبة"، مستطرداً بأن "التاريخ القريب يشهد على ذلك، والذاكرة الوطنية لم تنس ما حدث عقب انتخابات البرلمان عام 2010، حين ظنت السلطة أن إقصاء المعارضة يعني الأمان، فانفجر الغضب في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".

وزاد البيان أن إقصاء المرشحين على اختلافهم يعني أن "المشكلة ليست في الأسماء بل في المبدأ، فالمطلوب برلمان بلا معارضة، وساحة بلا نقد، لكن ما لا يدركه أصحاب هذا النهج أن إقصاء السياسة لا يقتلها، بل يدفعها نحو الشارع والاحتجاج واليأس، باعتبار أن غلق أبواب الديمقراطية يفتح نوافذ الغضب".

وشدد الموقعون على أن "إسكات الأصوات المستقلة، وتجريم الاختلاف، يخلق دولة هشة لا تملك آليات تصحيح أخطائها من الداخل، ويزيد من انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، خصوصاً بين الأجيال الشابة التي ترى أن صناديق الاقتراع لم تعد طريقاً للتعبير أو التغيير، لذلك فإن استمرار المسار الحالي يهدد تماسك الدولة ذاتها، فبرلمان بلا معارضة هو برلمان بلا رقابة، وحكومة بلا محاسبة هي حكومة بلا مسؤولية". وناشد الموقعون، في ختام بيانهم، القوى الوطنية والضمائر الحية في مؤسسات الدولة بأن "تدرك حجم الخطر الذي يمثله مسار الانغلاق الكامل، وأن تعمل على حماية حق المصريين في التعدد والاختيار".

وشملت قائمة التوقيعات: أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، وحركة الاشتراكيين الثوريين. ومن الشخصيات العامة: المحامي الحقوقي خالد علي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع، وأستاذ العلوم السياسية البرلماني السابق جمال زهران، والأمينة العامة لنقابة الأطباء سابقاً منى مينا، والأديب أحمد الخميسي، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس، والإعلامي حسين عبد الغني، والخبير التربوي كمال مغيث، وعضوة الهيئة العليا بحزب الدستور إيناس شوقي، ونائب أمين التنظيم في الحزب محمد يوسف.

كما شملت التوقيعات: القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية مجدي حمدان، والمحامي مالك عدلي، والكاتبة كريمة الحفناوي، والأمين العام للحزب الاشتراكي أحمد بهاء الدين شعبان، ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، والصحافي خالد داوود، ونائب رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" مصباح قطب، وعضو مجلس نقابة الصحافيين إيمان عوف، والمحامي الحقوقي أحمد راغب، ورئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين طلعت خليل.

في سياق متصل، اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي باسم كامل، أن استبعاد عدد من المرشحين من انتخابات مجلس النواب، وعلى رأسهم هيثم الحريري، النائب السابق عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، الذي خاض الانتخابات أكثر من مرة، ومارس حقه الدستوري في الترشح، "يمس مبدأ تكافؤ الفرص، وسلامة العملية الانتخابية برمتها".

وقال كامل لـ"العربي الجديد"، إن استخدام مبررات غير قانونية لاستبعاد المرشحين المحسوبين على أحزاب المعارضة من الانتخابات "أمر يدعو إلى القلق، ويبعث برسالة سلبية إلى الرأي العام كونه يمس الثقة في نزاهة المنافسة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى خطوات جدية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية لا تقييدها". ودعا كامل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في قرارات الاستبعاد، وتوضيح أسسها القانونية، والعمل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين من دون استثناء، فضلاً عن مراجعة معايير الترشح بحيث تكون واضحة ومتسقة مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن احترام القانون وتطبيقه بعدالة الأساس لترسيخ الثقة مع مؤسسات الدولة، وبناء دولة المواطنة والمساواة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب غداً الخميس، بعد انتهاء المهلة المحددة لفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعون الخاصة بالاستبعاد من الترشح، وذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات الأولى، وهي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر. والثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 منه، وتشمل محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقضت محكمة القضاء الإداري في محافظة الدقهلية، مساء أمس الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من مرشح حزب الدستور أحمد الشربيني، ورفض قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من كشف المرشحين عن الدائرة الثالثة في المحافظة (جمصة – بلقاس). وتقدم الشربيني بطعن على قرار استبعاده بحجة أنه "لا يزال على قوة الاحتياط في القوات المسلحة". واشترط القانون ألا تقل سن المرشح للانتخابات النيابية عن 25 عاماً، وبالتالي لا يمكن للمرشحين الأصغر سناً الانتهاء من مدة الاحتياط في الجيش، التي تصل إلى تسع سنوات.

وكان حزب المحافظين، الذي شكل تحالفاً انتخابياً مع حزب الدستور باسم "الطريق الحر"، قد أعلن انسحاب عدد من مرشحيه من سباق الانتخابات البرلمانية، بسبب احتكار المقاعد الفردية لصالح مرشحي أحزاب "القائمة الوطنية"، التي تضم 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة. وأشار الحزب إلى تراجع عدد مرشحيه من 29 إلى 13 مرشحاً، محذراً من "تعاظم دور المال السياسي في حسم المقاعد، وإضعاف فرص المرشحين المستقلين أو الحزبيين من خارج القائمة". واستبعدت الهيئة الوطنية جميع القوائم المنافسة لـ"القائمة الوطنية" على نظام القوائم المغلقة بالانتخابات، ولم تتضمن الكشوف المبدئية التي أعلنتها قائمة "الجيل" التي ترشحت عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، وقائمتي "صوتك لمصر" و"نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، ما يضمن فوزها بجميع مقاعد القائمة.

وقسم قانون انتخابات مجلس النواب الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596. وضمت القائمة المغلقة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (11 محافظة)، بإجمالي 102 مقعد، والثانية قطاع غرب الدلتا (ثلاث محافظات)، بإجمالي 40 مقعداً، والثالثة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا (ست محافظات)، بإجمالي 102 مقعد، والرابعة قطاع شرق الدلتا (سبع محافظات)، بإجمالي 40 مقعداً.