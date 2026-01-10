- الأحزاب السياسية في غرينلاند ترفض الانضمام للولايات المتحدة أو الدنمارك، مؤكدة رغبتها في تقرير مصيرها بشكل مستقل، وسط محاولات أميركية لإغراء السكان بمبالغ مالية كبيرة للانفصال عن الدنمارك. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل مساعيه لضم غرينلاند، مستندًا إلى غناها بالمعادن الضرورية، مع عدم استبعاد الخيار العسكري، رغم التنديد الواسع من الدول الأوروبية. - نقاشات داخلية في واشنطن حول ضم غرينلاند تسارعت مؤخرًا، مع اقتراحات لدفع مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، وسط رفض كوبنهاغن وغرينلاند لفكرة البيع.

قالت الأحزاب السياسية في غرينلاند "لا نريد أن نكون أميركيين"، وذلك بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب

مجدّداً باستخدام القوة للسيطرة على المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي والغنية بالمعادن. وقال قادة الأحزاب الخمسة في البرلمان المحلي في ساعة متأخرة الجمعة، في إعلان مشترك، "لا نريد أن نكون أميركيين ولا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين"، وأضافوا "يجب أن يقرّر الغرينلانديون مستقبل غرينلاند".

ويأتي هذا في وقت كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الخميس، عن أن مسؤولين أميركيين ناقشوا إمكانية تقديم مبالغ مالية مباشرة لسكان غرينلاند، في إطار مسعى لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة. وأوضح مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن قيمة المبالغ والآليات اللوجستية لأي دفعات محتملة لا تزال غير محسومة، غير أن النقاشات شملت أرقاماً تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف دولار للفرد. وتقدم فكرة الدفع المباشر، بحسب المصادر، تفسيراً لكيفية محاولة واشنطن "شراء" الجزيرة التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة، رغم تأكيد السلطات في كوبنهاغن وفي غرينلاند أن الإقليم ليس معروضاً للبيع.

وفي هذا السياق، كتب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على فيسبوك، الأحد: "كفى... لا مزيد من أوهام الضم"، وذلك عقب تجديد ترامب تأكيده للصحافيين رغبة واشنطن في الاستحواذ على الجزيرة. وأشار مصدر مطلع إلى أن فكرة دفع مبالغ مالية دفعة واحدة ليست جديدة، لكنّها باتت أكثر جدية خلال الأيام الماضية، مع بحث قيم أعلى قد تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، بما يعني كلفة إجمالية تقارب ستة مليارات دولار. ومع ذلك، تبقى تفاصيل أساسية عالقة، بينها توقيت وآلية الصرف، وما الذي تتوقعه واشنطن تحديداً من سكان غرينلاند في المقابل. ورغم تفضيل الإدارة الأميركية مسار الشراء أو القنوات الدبلوماسية، قال البيت الأبيض إنّ خيار التدخل العسكري لا يزال وارداً.

وكانت تصريحات ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض بخصوص غرينلاند قد قوبلت بتنديد واسع من كوبنهاغن وعواصم أوروبية عدّة، والتي شددت على أنه لا حق لواشنطن في تقرير مصير غرينلاند، ولا سيّما أن الولايات المتحدة والدنمارك حليفتان في حلف شمال الأطلسي وترتبطان باتفاقية دفاع مشترك. وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك بياناً مشتركاً، الثلاثاء، أكدت فيه أن الدنمارك وغرينلاند وحدهما تملكان حق البتّ في علاقاتهما.

ولطالما أثار ترامب الجدل بشأن ما يصفه بحاجته إلى ضم غرينلاند، مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بغناها بالمعادن الضرورية للتطبيقات العسكرية المتقدمة، وإلى رؤية أوسع يعتبر فيها أن نصف الكرة الغربي ينبغي أن يخضع للنفوذ الجيوسياسي الأميركي. وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ نقاشات داخلية حول كيفية ضم الجزيرة جرت منذ ما قبل تولي ترامب منصبه، لكنّها تسارعت في الآونة الأخيرة.

(فرانس برس، العربي الجديد)