أحزاب تونسية تتضامن مع السجين السياسي جوهر بن مبارك بعد تدهور صحته

- أعلنت أحزاب تونسية تضامنها مع جوهر بن مبارك بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام والماء والدواء، ودعت لدعمه ضد ما وصفته بالظلم من قبل السلطة. - انتقدت حركة النهضة وحزب العمال والحزب الجمهوري توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف القضايا الملفقة، مؤكدة تضامنها مع بن مبارك. - حذرت الأحزاب من المخاطر بسبب غياب الرقابة وتغول السلطة، ودعت لتوحيد الجهود للدفاع عن الحقوق وإنقاذ حياة بن مبارك، معتبرة ما يحدث احتجازاً تعسفياً.

أعلنت أحزاب تونسية، اليوم الخميس، تضامنها مع المعتقل السياسي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك بعد تدهور وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أكثر من أسبوع، داعية إلى التحرك والوقوف إلى جانبه. وقال عضو هيئة الدفاع عن بن مبارك، المحامي سمير ديلو لـ"العربي الجديد"، بعد زيارته السجين السياسي الثلاثاء إن الوضع الصحي لموكله في تدهور خاصة بعد مضي أكثر من أسبوع على دخوله في إضراب قاس عن الطعام والدواء والماء. وقال إن شقيقته المحامية دليلة مصدق إلى جانب محامين آخرين من هيئة الدفاع سيزورونه اليوم في ظل تمسكه بمواصلة الإضراب "رغم محاولات إقناعه بالعدول عن ذلك".

ونفت الهيئة العامة للسجون، في بيان لها أمس الأربعاء، "ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام"، مؤكدة أن "لا صحة لما يشاع على الإطلاق بأن (بن مبارك على مشارف الموت)، وأن الوضعيات الصحية للمعنيين عادية، ومستقرة تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية". وردا على ذلك قال محامي الدفاع إن الأولى متابعة وضعية السجين السياسي الصحية بدلا من النفي.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر1" إن "التكذيب أصبح أمرا مألوفا وإنكار الواقع حالة ملازمة لهذه الهيئة المؤتمنة على السلامة الجسدية للموقوفين والمودعين، وأن ادعاءها بأن الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة لا علاقة له بالواقع في ما يخص جوهر بن مبارك". وأضافت في بيان أمس الأربعاء أن بن مبارك لم يلق متابعة صحية مطلقا منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أنها تتمسك بصحة كل ما صدر عن أعضائها من معطيات حول الوضعية الصحية للمعتقل بن مبارك بعد زيارتهم له في سجن بلّي. وتابعت أن هيئة السجون تعمدت استعمال صيغة التعميم والحديث عن إضراب "بعض المساجين" علما أن الأمر يتعلق بسجين واحد وهو جوهر بن مبارك، بعدما أوقف السيد الفرجاني إضرابه. وجددت الهيئة إصرارها على "الدفاع عن استقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات مهما كانت التهديدات ورغم حملات التشويه والتحامل والتكذيب"، داعية جميع مكونات الطيف المدني وأنصار الحرية "للتجند دفاعا عن الحق في الحياة والحق في الحرية".

وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إنها تتابع "بقلق شديد حالة التصعيد التي أقدم عليها بعض السجناء السياسيين بالإقدام على إضرابات وحشية عن الطعام والامتناع عن تناول الأدوية، في مواجهة الظلم والقهر والتنكيل من طرف السلطة". وأشارت إلى أن بن مبارك يصر على الإضراب عن الطعام في مواجهة تنكيل السلطة، رغم خطورته على وضعه الصحي، ورغم مناشدات المحامين وأفراد العائلة الذين زاروه أخيرا.

وعبرت حركة النهضة عن تضامنها الكامل مع المضربين عن الطعام، مطالبة السلطة "بالكف عن توظيف القضاء الذي بلغ حدا غير مسبوق من الاستهتار بالإجراءات القانونية". كما طالبت بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمعارضين للنظام، و"وقف مسار القضايا الملفقة والكف عن التنكيل بالمعارضين لتغطية العجز في حل مشاكل البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتدهورة بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة منذ سنوات".

وأكد حزب العمال رفضه المبدئي "للاعتقالات التعسفية وتلفيق القضايا ومحاكمات الرأي وانتهاك شروط المحاكمة العادلة"، مؤكدا في بيان له الخميس تضامنه مع "المناضل السياسي، وسجين الرأي جوهر بن مبارك"، ومع عائلته. ودعا الحزب "القوى الديمقراطية والتقدمية والوسط الجامعي والعلمي التحرك بسرعة من أجل الوقوف إلى جانب جوهر بن مبارك في وجه الدكتاتورية، وإنقاذ حياته".

من جانبه، قال الحزب الجمهوري، إن بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفها "بالمحاكمة المستحيلة" في ظل غياب أبسط مقومات العدالة، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى "توحيد الجهود دفاعا عن الحق في الحياة والحرية، وعن العدالة التي لم تعد تحتمل مزيدا من التوظيف".

وأضاف أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" يمثل مظلمة متواصلة، عنوانها الاحتجاز التعسفي وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والسياسية في البلاد. وطالب بالوقف الفوري "لحالة العبث والتنكيل بالمعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط". وحذر السلطة من "المنزلق الخطير الذي تدفع نحوه البلاد بفعل غياب مؤسسات الرقابة والتوازن وتغول السلطة الفردية على القضاء والإدارة والإعلام، بما يهدد مقومات الدولة المدنية".