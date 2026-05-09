أحدث تقييم استخباراتي أميركي بشأن مجتبى خامنئي: هكذا يقود إيران

- مجتبى خامنئي يلعب دوراً مهماً في صياغة استراتيجية الحرب الإيرانية وإدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم غموض دوره بسبب عدم استخدامه وسائل الاتصال الإلكترونية واعتماده على التواصل المباشر. - مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يتولون إدارة العمليات اليومية والمفاوضات، مما يثير تحديات أمام الإدارة الأميركية في تحديد من يمتلك السلطة الفعلية. - الحرب أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية لكنها لم تدمرها بالكامل، حيث تظل إيران قادرة على الصمود بفضل استراتيجيات التكيف مثل تخزين النفط وتهريبه.

تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يلعب دوراً حيوياً في رسم استراتيجية الحرب الإيرانية إلى جانب مسؤولين كبار آخرين، وفقاً لما نقلته شبكة "سي أن أن" عن عدة مسؤولين مطلعين على التقييمات الاستخباراتية. وتشير هذه التقييمات إلى أن مجتبى خامنئي يساهم أيضاً في توجيه كيفية إدارة إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب، رغم عدم ظهوره العلني منذ تعرضه لإصابات خطرة خلال الهجوم الذي أدى إلى مقتل والده وعدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في أول أيام الحرب، ما أثار تساؤلات عن حالته الصحية ودوره الفعلي داخل هيكل القيادة الإيرانية.

وبحسب مصادر "سي أن أن"، فإن جزءاً من الغموض الذي يحيط بدور خامنئي، يعود إلى امتناعه عن استخدام أي وسائل اتصال إلكترونية، واعتماده على التواصل المباشر مع الزائرين أو عبر رسائل ينقلها وسطاء. وأفادت المصادر بأن خامنئي لا يزال في عزلة ويتلقى علاجاً طبياً من إصابات شملت حروقاً خطرة في جانب من جسده أثرت في وجهه وذراعه وجذعه وساقه. وأشارت "سي أن أن" إلى أن المعلومات التي تمتلكها الولايات المتحدة حول وضع خامنئي تستند إلى إفادات أشخاص يتواصلون معه، إلا أن بعض المحللين الاستخباراتيين يطرحون احتمال أن تكون أطراف داخل النظام الإيراني تدّعي الوصول إليه بهدف استخدام اسمه ونفوذه لدفع أجنداتها الخاصة.

وفيما تشير التقديرات الأميركية إلى أن خامنئي يشارك في صياغة الاستراتيجية التفاوضية الإيرانية، قالت مصادر "سي أن أن" إن هناك مؤشرات على ابتعاده نسبياً عن عملية صنع القرار اليومية، واقتصار تواصله على فترات متقطعة. وبحسب المصادر نفسها، فإن مسؤولين كباراً في الحرس الثوري الإيراني يتولون حالياً إدارة العمليات اليومية إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي بات يُنظر إليه على أنه أحد أبرز الشخصيات التي تمثل إيران في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مصدر ثانٍ مطلع على تقييمات الاستخبارات الأميركية، إنه "لا توجد أي مؤشرات تدل على أن خامنئي يشارك فعلياً ويُصدر الأوامر باستمرار، ولكن لا يوجد ما يثبت عكس ذلك". وذكرت المصادر أن التساؤلات المثارة عن صحة خامنئي ومكانته داخل النظام الإيراني، الذي بات منقسماً الآن، شكلت تحدياً لإدارة ترامب، إذ يواصل كبار المسؤولين الأميركيين الإيحاء بأنه ليس من الواضح حالياً من يمتلك السلطة الفعلية للتفاوض بشأن إنهاء الصراع.

وكانت تقييمات الاستخبارات الأميركية قد تنبأت إلى حد كبير بتداعيات العمليات الأميركية-الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين، وذلك قبل قرار ترامب ببدء الصراع، حيث خلصت تلك التقييمات إلى أن اغتيال المرشد السابق من غير المرجح أن يؤدي إلى إسقاط النظام. وقال أحد المصادر، مردداً ما وصفته مصادر متعددة بأنه التنبؤ الذي أوردته الاستخبارات الأميركية: "حتى لو أزحت المرشد، فإن خلفاءه جميعاً من المتشددين أيضاً".

وقبل انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد الشهر الماضي، سعى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للحصول على رؤى وتصورات من بعض الشركاء الخليجيين حول الشخصيات التي لا تزال تتمتع بالسلطة التفاوضية مع الولايات المتحدة، من بين القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين الباقين، وحول أفضل السبل للتعامل معهم، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل تلك المناقشات. وفي ذلك الوقت، أبلغ مسؤولون من دولة خليجية واحدة على الأقل، فانس، بأن قاليباف يُعد الشخص الذي يمتلك تلك الصلاحية، وبدرجة تفوق غيره من كبار الشخصيات الإيرانية، سواء في الحرس الثوري أو في الجناح السياسي للحكومة.

وفي الشق العسكري، نقلت "سي أن أن" عن التقييمات الاستخباراتية نفسها أن الحرب أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، لكنها لم تدمرها بالكامل. وكانت تقديرات استخباراتية أميركية سابقة قد أشارت إلى بقاء نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية بعد الضربات الأميركية، قبل أن ترفع تقديرات أحدث هذه النسبة إلى نحو الثلثين، بعدما أتاح وقف إطلاق النار لإيران وقتاً لاستخراج منصات إطلاق ربما دُفنت بفعل الضربات السابقة.

ونقلت "سي أن أن" عن تقرير منفصل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، أخيراً، أن إيران قادرة على الصمود قرابة أربعة أشهر إضافية في ظل الحصار الأميركي المستمر، من دون بلوغ مرحلة انهيار اقتصادي شامل. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من كشف مضمون هذا التقرير السري، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين عليه. وبحسب التقرير نفسه، لا تزال إيران قادرة على التكيف مع القيود الأميركية عبر تخزين جزء من نفطها في ناقلات بحرية، وخفض الإنتاج للحفاظ على آبار النفط، إضافة إلى إمكان تهريب النفط براً عبر آسيا الوسطى، فضلاً عن نجاح طهران في إعادة تشغيل معظم منشآت التخزين تحت الأرض وإصلاح بعض الصواريخ المتضررة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي أميركي قوله إن الحصار "يلحق ضرراً متراكماً بإيران عبر خنق التجارة والإيرادات"، غير أن التقييم الاستخباراتي يرى أن قدرة طهران على التحمل لا تزال أكبر مما تصوره الإدارة الأميركية علناً.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، للشبكة، إنه "بينما تزداد الولايات المتحدة قوةً عقب النجاح الهائل الذي حققته عملية الغضب الملحمي، تزداد إيران ضعفاً يوماً تلو آخر، وذلك بفضل الآثار الساحقة لعملية الغضب الاقتصادي والحصار العسكري، وحالة التصدع والانقسام التي تعصف بالنظام الحاكم، ما أعاق قدرة إيران على تقديم مقترحات موحدة للمفاوضين الأميركيين". وأضافت: "لقد بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس ترامب يمسك بجميع أوراق اللعب، في الوقت الذي يعمل فيه فريقه للأمن القومي على وضع حدٍ نهائي للأحلام النووية الإيرانية. ونحن لا ندلي بأي تعليقات حول المسائل المتعلقة بالاستخبارات".