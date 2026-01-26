أحدث استطلاع في إسبانيا يظهر صعود اليمين المتطرف وتراجع الاشتراكيين

- يتصدر الحزب الشعبي (PP) نيات التصويت بنسبة 32%، مما قد يمنحه 137 مقعداً، بينما تراجع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) إلى 26.5% مع توقعات بحصوله على 106 مقاعد، بسبب طول فترة الحكم والأزمات السياسية والاقتصادية. - يحقق حزب فوكس (VOX) اليميني المتطرف مكاسب كبيرة بنسبة 18% من الأصوات، ما قد يُترجم إلى 63 مقعداً، بينما يُتوقع لتحالف سومار (SUMAR) اليساري تحقيق تحسّن محدود. - تلعب الأحزاب الإقليمية دوراً مؤثراً في تشكيل التحالفات الحكومية، مما يعقّد فرص تشكيل حكومة مستقرة، وتعتمد التقديرات على نتائج استطلاعات الرأي والنظام الانتخابي الإسباني.

أظهرت استطلاعات رأي حديثة في إسبانيا أجرتها مؤسسة "كي داتا"، تغيّرات بارزة في توجّهات الناخبين، تمثّلت في استمرار تقدم الأحزاب اليمينية، وخصوصاً اليمين المتطرف، مقابل تراجع شعبية الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الحالية. وبحسب نتائج المؤسسة المتخصصة في استطلاعات الرأي، فإن الحزب الشعبي (PP)، وهو حزب يمين وسط ويُعدّ القوة المعارضة الرئيسية، يتصدر نيات التصويت بحصوله على نحو 32% من الأصوات، وهو ما قد يمنحه قرابة 137 مقعداً في البرلمان الإسباني، في حال جرت انتخابات عامة قريباً.

ورغم احتفاظ الحزب الشعبي بالمرتبة الأولى، تشير الاستطلاعات إلى أن شعبيته لم تشهد نمواً كبيراً مقارنة بالانتخابات العامة الأخيرة التي جرت عام 2023، ما يعكس حالة استقرار نسبي دون توسع واضح في قاعدته الانتخابية. في المقابل، سجّل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، الذي يقود الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز

، تراجعاً لافتاً، إذ انخفضت نسبة التأييد له إلى حوالي 26.5%، مع توقّعات بحصوله على 106 مقاعد مقارنة بـ121 مقعداً حصل عليها في انتخابات 2023. ويعزو محلّلون هذا التراجع إلى طول فترة بقاء الحزب في الحكم، وتداعيات أزمات سياسية واقتصادية داخلية.

أما حزب فوكس (VOX)، وهو حزب يميني متطرف يتبنى خطاباً قومياً محافظاً، فيواصل تحقيق مكاسب كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى حصوله على نحو 18% من الأصوات، ما قد يُترجم بـ63 مقعداً في البرلمان، أي ما يقارب ضعف تمثيله السابق. ويرى مراقبون أن صعود هذا الحزب يأتي ضمن موجة أوسع لتنامي نفوذ اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة. وعلى صعيد القوى اليسارية الأخرى، يُتوقع أن يحقق تحالف سومار (SUMAR)، وهو تجمع يساري مشارك في الحكومة إلى جانب الاشتراكيين، تحسّناً محدوداً بحصوله على نحو 11 مقعداً، في حين يحافظ حزب بوديموس اليساري (PODEMOS) على تمثيل ضعيف داخل البرلمان.

أما الأحزاب الإقليمية، التي تمثّل مناطق مثل كتالونيا وإقليم الباسك، فتُظهر الاستطلاعات تغيرات طفيفة في موازينها، دون تأثير كبير على المشهد العام، مع استمرار دورها المؤثر في تشكيل التحالفات الحكومية. وتشير الدراسة كذلك إلى وجود تحركات واسعة في اتجاهات التصويت، حيث انتقل عدد كبير من الناخبين من الحزب الشعبي إلى حزب فوكس، كما فقد الحزب الاشتراكي جزءاً من قاعدته لصالح أحزاب اليمين، وهو ما قد يعقّد فرص تشكيل حكومة مستقرة في المستقبل في إسبانيا.

وتعتمد هذه التقديرات على تحليل مجمّع لنتائج استطلاعات الرأي المتوفرة، وتطبيق النظام الانتخابي الإسباني الذي يقوم على توزيع المقاعد بحسب الأقاليم، ما يجعل التحالفات بين الأحزاب عاملاً حاسماً في تشكيل أي حكومة مقبلة. يُذكر أنّ البرلمان الإسباني يتكون من 350 مقعداً، ويحتاج أي حزب أو تحالف أحزاب إلى الحصول على 176 مقعداً على الأقل من أجل تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية المطلقة. وفي حال عدم تحقق هذه الأغلبية، يتم عادة اللجوء إلى تشكيل حكومات ائتلافية أو حكومات أقلية تعتمد على دعم أحزاب إقليمية، كما هو حال الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز، التي تشكّلت بعد انتخابات عام 2023 بدعم من تحالف اليسار "سومار" (SUMAR)، وأحزاب إقليمية كتالونية وباسكية، أبرزها الحزب الجمهوري الكتالوني (ERC) وحزب جونتس (JUNTS)، إلى جانب الحزب القومي الباسكي.