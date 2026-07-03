- بدأت لجنة التحقيق في أحداث السويداء إجراءات قضائية جديدة، محيلةً عدداً من الأشخاص إلى القضاء العسكري، مع بدء محاكمات علنية في دمشق لضمان الشفافية والعدالة. - تؤكد اللجنة التزامها بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مشددةً على أهمية التحقق من الوقائع ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن صفاتهم. - الأحداث الدامية في السويداء أسفرت عن مقتل أكثر من 1707 أشخاص ونزوح 200 ألف، مع توثيق انتهاكات شملت قتلى من المدنيين والقوات الحكومية.

أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء جنوب سورية، المشكّلة بقرار من وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الجمعة، بدء مرحلة جديدة من الإجراءات القضائية المرتبطة بالتحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي شهدتها المحافظة في منتصف يوليو/تموز 2025، مؤكدة إحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء العسكري، وبدء محاكمات علنية في دمشق.

وقالت لجنة التحقيق، في تصريح صادر عن رئيسها، إن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها أعمال اللجنة، والتي شُكلت بموجب قرار وزير العدل رقم (1287) الصادر بتاريخ 31 يوليو/تموز 2025، للتحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي وصفتها بـ"المؤسفة" في محافظة السويداء.

وأكدت اللجنة أن جميع الإجراءات القضائية المتخذة تتم وفق الأصول القانونية والضمانات التي كفلها القانون، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تمثل الأساس الذي تستند إليه الجهات القضائية في متابعة الملفات المحالة إليها.

وأوضح التصريح أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، في حين أُحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها ضمن جلسات علنية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2026، أول أمس الأربعاء، بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع تأكيد توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

ورأت اللجنة أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، معتبرة أن ذلك يعكس الالتزام بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، ويسهم في تعزيز الثقة بالإجراءات القضائية المتخذة في القضايا المرتبطة بأحداث السويداء.

وشددت لجنة التحقيق على أن الهدف من هذه الإجراءات "يتمثل في التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أيّ انتهاكات، وفقاً للقانون وبعد استكمال الإجراءات القضائية، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، ويحمي حقوق الإنسان، ويصون كرامة جميع المواطنين".

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة أنها تتابع باهتمام جميع القضايا التي أُحيلت إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، مشيرة إلى أن متابعتها لهذه القضية تأتي في إطار استكمال مسار التحقيق، وضمان تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة وفقاً لأحكام القانون.

ويأتي هذا المسار القضائي في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025، والتي وثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، في تقرير أصدرته بتاريخ 27 مارس/آذار 2026، أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1707 أشخاص ونزوح ما يقارب 200 ألف شخص. ووفق التقرير، شملت الحصيلة قتلى من أبناء المجتمع الدرزي والمجتمع البدوي المحلي، إضافة إلى ما لا يقل عن 225 عنصراً من القوات الحكومية، بينهم عدد كبير قُتل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت السويداء ودمشق بين 14 و16 يوليو/تموز، فيما أكدت اللجنة أن غالبية الضحايا كانت من المدنيين أو من الأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وقت مقتلهم.