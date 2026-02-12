- خطة الحكم الذاتي المغربي للصحراء: تهدف إلى حل النزاع الصحراوي وتستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، وتعتبر الحكم الذاتي إطارًا تفاوضيًا جديًا وواقعيًا. الوثيقة أعدها مستشارون ملكيون وتستند إلى نماذج أوروبية. - الهيكل التنظيمي والاختصاصات: توزع الخطة الاختصاصات بين الدولة والجهة، مع احتفاظ الدولة بالاختصاصات الحصرية وإنشاء سلطة تشريعية جهوية ومجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي جهوي. - التنفيذ والمصادقة: تشمل الخطة آليات لتنظيم السلطة التنفيذية الجهوية، وتعرض على استفتاء وطني وتدمج في الدستور المغربي، مع آلية لتقييم النظام كل خمس سنوات.

نشرت مجلة أتالايار الإسبانية، أمس الأربعاء، ما قالت إنه تفاصيل النص الجديد لخطة الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي قدّمه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال الاجتماع السرّي الذي انعقد في مدريد، الأحد الماضي، بمشاركة ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو والأمم المتحدة، في إطار المساعي الدولية لحلّ النزاع الصحراوي القائم منذ عقود، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتبر الحكم الذاتي "الأكثر جدية وواقعية" ليكون إطاراً تفاوضياً.

وجاء في المجلة أنّ النص المُعدّ من نحو 40 صفحة هو عمل منسّق من ثلاثة مستشارين ملكيين بتكليف مباشر من الملك محمد السادس، وهم: الطيب فاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد علي الهمة. وقد تم إعداد هذا المشروع بدعم شامل من مؤسسات الدولة وخبراء متخصصين، مع إشارات واضحة إلى نماذج الحكم الذاتي الأوروبية باعتيارها نموذجاً مرجعياً. وفي ما يلي النص الكامل للخطة، قسماً بقسم، كما ورد في المجلة:

1: الأسس القانونية والهندسة المعيارية للنظام الأساسي

1: تستعيد الوثيقة الأساس المرجعي لمبادرة عام 2007 التي أُحيلت إلى الأمم المتحدة تحت ولاية الأمين العام حينها بان كي مون، لكنها تحوّلها إلى نص مُنظَّم مادةً بمادة، يتضمن تعريفات معيارية، وبنوداً تفسيرية، وأحكاماً انتقالية، وآليات للمواءمة الدستورية، وإجراءات للرقابة، ما يجعله أقرب إلى نظام أساسي عضوي حقيقي قابل للمقارنة بأنظمة الحكم الذاتي الأوروبية؛ أكثر منه مجرد إعلان سياسي بسيط.

2: تنظيم السلطة التشريعية الجهوية والتمثيل الديمقراطي

7: يُتصوَّر البرلمان الجهوي كمجلس أحادي الغرفة ذي شرعية مزدوجة، يجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر وفق نظام تصويت نسبي جهوي وأعضاء مُعيَّنين من قبل القبائل الصحراوية المعترف بها، وفقاً للإجراءات المحددة في قانون تنظيمي يعرّف المعايير والإجراءات وضمانات الشفافية.

يواصل الممثلون المنتخبون للجهة عضويتهم في البرلمان الوطني، بما يضمن المشاركة الكاملة والشاملة للإقليم في القرارات السيادية للمملكة. 11: يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي جهوي يضم ممثلين عن القطاعات الإنتاجية والقبائل المعترف بها والمنظمات المهنية وجمعيات النساء والشباب، وتكون له صفة استشارية إلزامية بشأن الميزانية الجهوية ويتولى تقديم تقرير سنوي علني.

3: هيكلة الجهاز التنفيذي الجهوي وعلاقته بالدولة المركزية

12: يرأس الجهاز التنفيذي الجهوي رئيس حكومة يعيّن رسمياً من قبل الملك وفق الآلية المقترحة من المغرب، القائمة على نظام تعيين مؤسساتي مؤطَّر بهدف ضمان الانسجام الدستوري ووحدة الدولة (وتشكّل هذه النقطة أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات؛ إذ تعارض جبهة البوليساريو هذا الأسلوب وتطالب بانتخاب مباشر لرئيس الجهاز التنفيذي الجهوي بالاقتراع العام، معتبرة أن الشرعية الشعبية المستقلة أمر لا غنى عنه، في حين تدافع الرباط عن نموذج تعيين أو تنصيب مؤطَّر لتفادي قيام قطب تنفيذي يتمتع بشرعية سياسية تنافس شرعية المؤسسات الوطنية).

4: التنظيم القضائي وآليات الرقابة الدستورية

16: يشمل النظام القضائي الجهوي محاكم الدرجة الأولى والاستئناف المختصة بتطبيق القوانين الجهوية، وتصدر أحكامها باسم الملك.

تختص محكمة جهوية عليا بالبت النهائي في النزاعات المتعلقة بالقانون الجهوي، مع خضوعها للمراجعة الدستورية الوطنية. 18: تنص آلية مُمأسسة لحل تنازع الاختصاصات على مرحلة تمهيدية إلزامية للتشاور داخل لجنة مختلطة بين الدولة والجهة قبل أي إحالة إلى المحكمة الدستورية.

تنص آلية مُمأسسة لحل تنازع الاختصاصات على مرحلة تمهيدية إلزامية للتشاور داخل لجنة مختلطة بين الدولة والجهة قبل أي إحالة إلى المحكمة الدستورية. 19: تتيح آلية للرقابة الدستورية للحكومة المركزية أو لعدد محدد من البرلمانيين الوطنيين إحالة نزاع معياري إلى المحكمة العليا.

5: الأنظمة المالية والضريبية والاقتصادية

20: يقوم النظام الضريبي الجهوي على منظومة موارد ذاتية تشمل ضرائب ترابية محددة، وإتاوات عن استغلال الموارد الطبيعية، وجزءاً محدداً مسبقاً من الإيرادات الوطنية المتأتية من الإقليم.

يوفّر نظام ترابي خاص حمايةً للأراضي الجماعية ويؤطر قانونياً الامتيازات المنجمية والمشاريع الطاقية والاستثمارات الاستراتيجية. 24: تخضع الاستثمارات الأجنبية لرقابة مزدوجة جهوية ووطنية، بما يقتضي ترخيصاً تراكمياً من السلطات المختصة في الجهة ذات الحكم الذاتي ومن الأجهزة المركزية للدولة، لضمان مطابقة المشاريع للتوجهات الاستراتيجية الوطنية ولمتطلبات الأمن الاقتصادي وللتوازنات الترابية (وقد كانت هذه النقطة محل معارضة صريحة من الجزائر خلال المفاوضات، التي ترغب في الاستفادة من ولوج اقتصادي أكثر مباشرة إلى الإقليم الذاتي، في حين يتمسك المغرب بقوة بمبدأ الرقابة التراكمية الجهوية والوطنية على الاستثمارات الأجنبية، معتبراً أن السيادة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي لا يمكن أن يكونا محل أي تمييع).

6: سياسة المصالحة وعودة السكان وآليات الانتقال

25: تنظم مقتضيات خاصة مشاركة أشخاص مخيمات تندوف، بما في ذلك التسجيل والقيد السكني في اللوائح والأهلية للترشح.

تتوفر هذه اللجنة على إجراءات حضورية متناقضة، ونظام طعون، وآليات لتتبع الوثائق. 28: تنظّم آلية انتقالية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مرفقة بعفو منظم يستثني الجرائم الخاضعة للقانون الدولي.

7: المصادقة الديمقراطية والإدماج الدستوري

29: سيُعرض نظام الحكم الذاتي على استفتاء وطني يشارك فيه مجموع الهيئة الناخبة المغربية.

يخضع أي تعديل لاحق للنظام لإجراء معزز يقتضي أغلبية مؤهلة في البرلمان الجهوي والوطني. 32: يرتبط تفعيل النظام بجهوية وطنية متقدمة بهدف تجنب أي إخلال بالمساواة الترابية.

8: الهوية والرموز وضمانات السيادة

33: تظل الرموز الوطنية (العلم، النشيد، الشعار، والعملة) من الاختصاص الحصري للدولة.

9: تنفيذ ومتابعة وترسيخ نظام الحكم الذاتي

40: تتيح آلية تقييم دورية كل خمس سنوات فحص سير عمل النظام.

ولفتت المجلة في نهاية النص إلى أنّ الوثيقة لم تُنشر رسمياً بعد ولا تزال تخضع لتحكيمات ومشاورات قبل تقديمها في جولات عليا قد تعقد في واشنطن خلال إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار المقبل، وأن النموذج المؤسساتي المقترح لم يأتِ من فراغ، بل أعده ثلاثة مستشارين ملكيين، بتكليف مباشر من الملك محمد السادس.