- انتقد رائد أبو الحمص مؤسسة "تمكين" لدورها في ملف الأسرى، داعياً لاستبعادها بسبب سياساتها التي تنكر نضالات الشعب الفلسطيني، وأكد على موقف توفيق الطيراوي الرافض لوقف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى. - أشار أبو الحمص إلى الجهود المستمرة للتواصل مع الجهات المعنية، مثل حسين الشيخ وماجد فرج ومحمود العالول، للوصول إلى حلول تحافظ على حقوق الأسرى وذويهم. - أثار مرسوم الرئيس محمود عباس بنقل مخصصات الأسرى إلى "تمكين" انتقادات واسعة، وطالب قدورة فارس بالتراجع عن القرار، مؤكداً أن صرف الرواتب يتم عبر نظام الرعاية الاجتماعية الجديد.

هاجم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية) رائد أبو الحمص، اليوم الأحد، المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين"، داعيا إلى استبعادها من جميع تفاصيل المشهد المتعلق بملف الأسرى وصرف مخصصاتهم، معتبرا أن سياساتها تنطوي على إنكار لنضالات أبناء الشعب الفلسطيني. ودعا أبو الحمص، في تصريح صحافي نشرته الهيئة، اللجنة المركزية لحركة فتح إلى اعتماد موقف عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي موقفا رسميا للحركة، في ما يتعلق برفض وقف صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وأضاف أبو الحمص أن "بيان الطيراوي جاء في وقت وجدنا فيه المئات والآلاف من الأسرى والأسرى المحررين، وغالبيتهم من قادة وكوادر حركة فتح الذين أمضوا سنوات طويلة في الأسر، إلى جانب آلاف من أسر الشهداء والجرحى، في حالة من التوتر والضياع، نتيجة السياسات والقرارات التي اتخذتها مؤسسة تمكين"، معتبرا أن هذه السياسات سعت إلى "تحويل فئات المناضلين إلى فئات اجتماعية خاصة، وفق استمارات مسح اجتماعي تتنافى مع القيم والأخلاق الوطنية والإنسانية، لما تضمنته من أسئلة تنتقص من قيمتهم النضالية وتمس مسيرة الشعب الفلسطيني وتضحياته".

وبحسب أبو الحمص، فإنه "منذ اليوم الأول أكدنا أننا نقدر حجم الضغوط الواقعة على السلطة الوطنية الفلسطينية، وأننا نعمل وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، على قاعدة الحفاظ على الحقين المادي والمعنوي للأسرى وذويهم"، لافتا إلى أن الرئيس عباس صرح بذلك علنا أمام المجلس الثوري لحركة فتح. وأضاف أن هناك تواصلا دائما مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، جرى خلاله تأكيد قناعة الهيئة بأهمية التعاون وإبداء كل أشكال المرونة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأوضح أن اجتماعا رسميا عقد قبل نحو شهر أسفر عن التوصل إلى اتفاق عام ومتكامل، "إلا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمكين أحمد مجدلاني تنصل من الاتفاق في اليوم التالي، وكان في كل مرة يلقي بالمسؤولية على الرئيس عباس". وبيّن أبو الحمص أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج يبذل جهدا كبيرا في هذا الملف، ويتابع القضية بشكل يومي، مؤكدا أن له موقفا "مشرفا في تقدير نضال وتضحيات الأسرى والمحررين". كما أشار إلى أن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول يعطي هذه القضية أولوية خاصة، ويتواصل مع الحكومة والجهات المعنية، مؤكدا أن ما يجري بحق الأسرى وعائلاتهم "غير مقبول"، وأنه لا بد من التوصل إلى حلول مقنعة.

وقال أبو الحمص: "نرى ضرورة عاجلة لتوحيد الجهود للخروج من الإخفاقات الخطيرة التي أدخلتنا بها مؤسسة تمكين والقائمون عليها، والأجدر أن يتولى قيادة هذه المؤسسة من يمتلك رصيدا نضاليا ووطنيا حقيقيا من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حتى يكون الخطاب فلسطينيا والإرادة فلسطينية، لا قائمة على إرضاء إسرائيل وأميركا والغرب". وأضاف أن "تصريحات مؤسسة تمكين في بيانها الأخير حملت خطورة غير مسبوقة، ووقاحة وصلت إلى حد الادعاء بأن عددا كبيرا ممن كانوا يتلقون المخصصات ليسوا بحاجة إليها"، متسائلا: "من أين لكم هذه الجرأة على استخدام هذه اللغة؟ وماذا قدمتم مقارنة بما قدمه شهداؤنا وأسرانا وجرحانا وعائلاتهم؟"، مضيفا: "كفى لعنجهيتكم، فقد مسستم بأقدس شريحة فلسطينية، ولولا نضالاتها وتضحياتها لما كنتم في مواقعكم اليوم".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي قد أكد، في بيان صحافي، ضرورة إبعاد مؤسسة "تمكين" عن ملف الأسرى، ووقف أي إجراءات أو آليات تمس جوهر القضية، والعودة إلى معالجة وطنية شاملة تشارك فيها المؤسسات الوطنية المختصة. وقال الطيراوي إن "تحويل هذا الملف الوطني الجامع، الذي شكل على مدار عقود أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، من إطار وطني حافظت عليه حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، إلى جهة تتعامل معه بمنطق الحالات الاجتماعية واستبيانات المسح المشينة، يعد مساسا خطيرا بالكرامة الوطنية، وتشويها فاضحا لتضحيات من قدموا أعمارهم وأجسادهم وأرواحهم دفاعا عن حرية وكرامة شعبنا وحقوقه". وأكد أن فرض استمارات المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وربط حقوقهم المالية والمعنوية بتقييمات ومعايير لا تليق بتاريخهم النضالي، سلوك مرفوض وطنيا وأخلاقيا، ويفتح الباب أمام اتهام هذه المؤسسة بمسلكيات تتناقض مع الثوابت الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما، يقضي بنقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي كانت تصرف من قبل السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين"، مع إلغاء المواد القانونية المنظمة لنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة.

وعقب صدور المرسوم، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس بالتراجع عنه، معتبرا أنه قرار مفاجئ وكانت تجب مناقشته ضمن الأطر الحزبية والوطنية كافة. وعلى إثر انتقاده العلني، أحال الرئيس عباس فارس إلى التقاعد، وعين رائد أبو الحمص خلفا له. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد جددت، الشهر الماضي، تأكيدها أن صرف رواتب الأسرى يتم عبر نظام الرعاية الاجتماعية الجديد الذي أعلن عنه في فبراير/ شباط 2025، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ ما وصفته بخريطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.