أبرز ملفات زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر الاثنين المقبل

- زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر تهدف إلى كسر الجمود السياسي بين البلدين، مع التركيز على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة، رغم تأجيلها سابقًا بسبب عدم وجود تفاهمات سياسية كافية. - الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرفض الاشتراطات الفرنسية بشأن ترحيل المهاجرين، مؤكدًا على حقوقهم في التقاضي، بينما تسعى الجزائر وفرنسا لفتح صفحة جديدة في التعاون التجاري والاقتصادي. - رغم الجهود المبذولة مثل زيارة سيغولين رويال، تبقى الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا عميقة، مع تفاؤل ضئيل بتحقيق تقدم ملموس في ظل الظروف الحالية.

بعد تأجيلين متتاليين، تقررت زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر في 16 فبراير/ شباط الجاري، في ما يمكن اعتباره خطوة أولى لكسر الجمود الذي فرضته الأزمة السياسية المتفاقمة بين البلدين، دون الجزم بإمكانية أن تنجح هذه الزيارة في تحقيق ذلك. وبحسب تأكيدات مصدر مقرب من الداخلية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، مساء الخميس، فإن نونيز سيزور الجزائر لمدة يومين بداية من الاثنين المقبل، بعدما تواصل هاتفياً مع نظيره الجزائري سعيد سعيود ظهر الخميس، لتحضير الزيارة.

وتأتي ملفات التعاون في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة بين البلدين على رأس أولويات الزيارة، خاصة وأن التنسيق الأمني بين الجزائر وباريس في أدنى مستوياته على خلفية التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ يوليو/ تموز 2024. وسبق أن تأجلت زيارة نونيز إلى الجزائر مرتين متتاليتين، حيث كان مقرراً أن تتم في 24 ديسمبر/ كانون الأول، ثم في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب عدم وجود حد أدنى من التفاهمات السياسية حول القضايا الأساسية. وكان وزير الداخلية الفرنسي نونيز قد أعلن بداية الشهر الجاري أنه سيتوجه إلى الجزائر، لكنه أكد أنه ينتظر رداً من الجانب الجزائري بشأن اشتراطات تتعلق بشكل خاص بمسألة قبول الجزائر ترحيل واستقبال المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد إداري من التراب الفرنسي، وقضية الصحافي الفرنسي المدان في الجزائر كريستوفر غليز.

لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد رد الأحد الماضي في حوار مع التلفزيون الجزائري بأن بلاده غير معنية بالاشتراطات المسبقة التي تحدث عنها وزير الداخلية الفرنسي، وقال: "هذا الكلام يهمه هو، ولا يهمنا نحن. إذا أراد أن يأتي إلى الجزائر مرحباً به"، مشدداً على تمسك الجزائر بموقفها بشأن "رفض طرد الرعايا الجزائريين بالطريقة التي تريدها فرنسا، دون تمكينهم من حقوقهم الكاملة في التقاضي في فرنسا واستئناف قرارات ترحيلهم. وكلما أرسلتهم فرنسا سنعيدهم، وليكن واضحاً أن من يريد أن يهين الجزائر لم تلده أمه بعد". وتأتي الزيارة المرتقبة لنونيز في أعقاب زيارة لافتة للوزيرة والمرشحة الرئاسية السابقة سيغولين رويال إلى الجزائر، والتي كانت قد تعهدت بنقل، فور عودتها إلى فرنسا، تصور سياسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لحثه على اتخاذ خطوات شجاعة لتجاوز الأزمة مع الجزائر وفتح صفحة جديدة، وركزت في السياق على الحاجة إلى إعادة إطلاق مسار التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات في البلدين.

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميداف) عن اجتماع لمجلس الأعمال فرنسا–الجزائر يُعقد في 17 فبراير/ شباط الحالي، بمشاركة سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لمناقشة ترتيب زيارة إلى الجزائر وتنظيم عودة الشركات الفرنسية للعمل في السوق الجزائرية، خاصة وأن هذه السوق ما زالت واعدة بالنسبة للشركات الفرنسية التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة السياسية بين الجزائر وباريس. غير أن هذه المؤشرات والخطوات المشجعة، سواء ما تعلق بزيارة سيغولين رويال أو مساعي "ميداف" أو زيارة وزير الداخلية الفرنسي المرتقبة، لا تبدو جميعها كافية لتجاوز الأزمة السياسية الحادة والعميقة بين الجزائر وفرنسا، ولا تحمل ما يمكن أن يدفع إلى الجزم بإمكانية حدوث تطور إيجابي في هذه الأزمة، إذ إن تصريح الرئيس تبون الأخير رداً على وزير الداخلية الفرنسي، والحزم الذي تبديه الجزائر بشأن ملف المهاجرين المرحلين، في مقابل تمسك باريس بموقفها من الملف نفسه، يجعلان التفاؤل ضئيلاً في أن ينجح نونيز في تحريك خطوط الأزمة، خاصة وأن محاولتين سابقتين فشلتا في ذلك، هما زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في إبريل/ نيسان 2025، والأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بل إن الأزمة كانت تشهد تفاقماً أكبر بعد كل زيارة لكليهما.

وقالت الباحثة المتخصصة في العلاقات الجزائرية الأوروبية نورة فارح لـ"العربي الجديد": "بكل الأحوال يمكن أن تشكل زيارة نونيز خطوة نحو مصافحة بالمعنى السياسي تتيح إعادة تركيب خط اتصال، يسمح بالأساس بخفض التصعيد السياسي فحسب، لأنه من المبكر جداً الحديث عن منحى تجاوز الأزمة أو تداعياتها التي اتسعت بشكل كبير واتخذت مظاهر متعددة، لذلك أعتقد أن نجاح الزيارة بالصورة التي تعلن عن اتفاقات يبقى ضئيلاً"، مشيرة في السياق إلى أنه "من المهم الانتباه إلى ظرفية الزيارة التي تأتي في وقت أعلنت الجزائر السفير ستيفان روماتيه شخصاً غير مرغوب فيه، وفي لحظة شديدة الغضب بالنسبة للجزائر من وثائقي التلفزيون الفرنسي العمومي الذي تضمن إساءة مباشرة لشخص الرئيس الجزائري تبون، وهي عوامل لا تعطي فسحة تفاؤل كبيرة بشأن الزيارة".