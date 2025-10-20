أبرز ملفات زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران

- قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران لبحث ملفات "مهمة وحساسة" مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب. - المباحثات تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والحدودية، مع مناقشة موقف الإدارة الأميركية وضغوطها على العراق بشأن العلاقات مع إيران والعقوبات الجديدة. - الجانب الإيراني يظهر تفهماً للموقف العراقي، مع الحرص على نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وتجنب أي ذرائع لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

قبل عشرين يوماً على الانتخابات البرلمانية العراقية التي تدخل فيها البلاد بحالة تأهب أمني قصوى، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني رفيع، حيث سيبحث ملفات وصفها مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد" بأنها "مهمة وحساسة". ومن المقرر أن يلتقي الأعرجي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي سبق له أن زار بغداد في أغسطس/ آب الماضي، وأجرى مباحثات موسعة مع المسؤولين العراقيين دامت يومين، ركزت على قضايا مشتركة وأخرى إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زيارة الأعرجي جاءت بدعوة من لاريجاني، مؤكدة أنه "من المقرر أن تركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". كما ستناقش اللقاءات "أبرز التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا والملفات الحدودية ذات الاهتمام المشترك". غير أن مسؤولاً بمستشارية الأمن القومي العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن وفد العراق سيفتح ملفات مهمة وحساسة مع الجانب الإيراني، تتعلق بموقف الإدارة الأميركية وضغوطها على العراق بشأن العلاقات مع إيران، والعقوبات الجديدة المفروضة في هذا الإطار، وملف الفصائل المسلحة العراقية، ومسألة تفكيك ترسانة أسلحتها.

وبيّن أن "هناك تفهماً إيرانياً للموقف العراقي على أعلى المستويات في القيادة الإيرانية، التي تحرص على نجاح استحقاق الانتخابات، والمضي بتشكيل حكومة جديدة". وتابع طالباً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن "الجانب الإيراني حريص أيضاً على عدم إيجاد أي مسببات أو ذرائع لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي"، وفقاً لقوله. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أجرى الأعرجي زيارة إلى إيران عقد خلالها مباحثات موسعة مع المسؤولين هناك. وتُعتبر زيارة اليوم المقررة هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام واحد، بينما زار لاريجاني بغداد يومي العاشر والحادي عشر من أغسطس الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، ووقع مذكرات واتفاقية أمنية بين إيران والعراق، كما عقد لقاءات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات سياسية وزانة بالبلاد.