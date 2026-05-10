أبرز مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

- أكدت إيران في ردها على مقترح واشنطن ضرورة إنهاء الحرب فوراً مع ضمانات بعدم تجدد العدوان، ورفع العقوبات الأميركية، وتولي إدارة مضيق هرمز بشرط تنفيذ واشنطن لتعهدات معينة. - طالبت طهران بإنهاء الحصار البحري وإلغاء العقوبات على مبيعات النفط والإفراج عن الأموال المجمدة خلال 30 يوماً، مع استعدادها لمناقشة الملف النووي وتخفيف تخصيب اليورانيوم. - اقترحت إيران فتح مضيق هرمز تدريجياً مقابل رفع الحصار عن سفنها، مع رفضها تفكيك منشآتها النووية، مؤكدة على أهمية إنهاء الحرب في جميع الجبهات.

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة عن بعض مضامين الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهائها فوراً على كافة الجبهات مع ضمانات بعدم تجدد العدوان على إيران، إلى جانب حل عدد من القضايا الأخرى في إطار "تفاهم سياسي". كما يشدد رد طهران على ضرورة رفع العقوبات الأميركية مع تولي إيران إدارة مضيق هرمز "في حال تنفيذ واشنطن لبعض التعهدات"، دون أن تكشف عن طبيعة هذه التعهدات.

كما تشترط طهران، في ردها، إنهاء الحصار البحري المفروض عليها وإلغاء العقوبات على مبيعات نفطها والإفراج عن الأموال المجمدة في غضون 30 يوماً من توقيع التفاهم الأولي. كما لفتت "تسنيم" إلى أن الرد الإيراني ينص كذلك على "تنفيذ الولايات المتحدة لبعض الإجراءات خلال هذه الفترة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن الرد الإيراني، الذي سلّمته إسلام أباد اليوم لواشنطن، قدم تصوراً يتضمن فتحاً تدريجياً لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن السفن والموانئ الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن رد طهران على مقترح واشنطن جاء في عدة صفحات وتضمن عرضاً تفصيلياً للمطالب الإيرانية دون أن يغطي جميع الفجوات بين الطرفين، إذ لا يلبي الرد الإيراني، بحسب "وول ستريت جورنال"، المطلب الأميركي بالحصول مسبقاً على تعهدات من طهران بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وبدلاً من ذلك، اقترحت طهران إنهاء القتال وإعادة فتح المضيق تدريجياً بالتزامن مع رفع الحصار عن سفنها وموانئها.

وفي حين عرضت طهران، في ردها، مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما، بحسب الصحيفة نفسها، اقترحت تخفيف نسبة تخصيب جزء من مخزونها، ونقل الجزء الآخر إلى دولة أخرى. كما طلبت طهران، بحسب الرد الذي نقلته إسلام أباد إلى واشنطن اليوم، ضمانات باستعادة اليورانيوم المخصب المنقول إلى الخارج في حال فشل المفاوضات أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لاحقاً.

وبخصوص تخصيب اليورانيوم، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن طهران أبدت استعداداً لتعليق التخصيب لكن لفترة أقصر من 20 عاماً التي تطلبها واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها تفكيك منشآتها النووية.