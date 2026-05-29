أبرز بنود الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران

- تمثل مسودة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إطاراً مبدئياً لمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية، مع وقف الهجمات العدائية ووقف القتال في مناطق مثل لبنان لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد. - وافقت إيران على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لمدة 30 يوماً، مع إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لصالح إيران، ومشاركة شركات أميركية في الاستثمار. - سيتم تأجيل التفاوض حول اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مع تعليق البرنامج النووي الإيراني مقابل عدم فرض عقوبات إضافية، والإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين واثنين من الدبلوماسيين الذين شاركوا في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران تفاصيل الاتفاق المبدئي، مشيرة إلى أن مسودة مذكرة التفاهم بين الطرفين تمثل إطاراً مبدئياً لمفاوضات أكثر جدية بخصوص البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية المفروضة.

إنهاء الحرب في جميع الجبهات

رجحت الصحيفة أن ينص الاتفاق على بنود تتضمن وقف الهجمات العدائية بين واشنطن وطهران، مع توقعات بأن يتضمن الاتفاق بنداً يرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، بينما نقلت عن دبلوماسي ومسؤولين إيرانيين أن وقف القتال سيشمل لبنان. وقال دبلوماسيان إن الاتفاق المبدئي ينص على وقف إطلاق النار مدة 60 يوماً مع إمكانية تمديدها بما يتيح إجراء التفاوض. وقال مسؤولان إيرانيان إن البنود تتضمن إعلان وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن يتم التوصل إلى اتفاق دائم خلال المفاوضات.

مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية

نقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع أن إيران وافقت على السماح بعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب لمدة 30 يوماً مع بدء إزالة الألغام، وخلال ذلك، يتفاوض الطرفان على اتفاق نهائي، مضيفاً أن طهران لا تزال تناقش مع واشنطن ماذا سيحدث عقب مدة الـ30 يوماً، بينما يقول مسؤول أميركي إن واشنطن لم تحدد إطاراً زمنياً لهذا الأمر. وذكر وسطاء أن المفاوضين الإيرانين يتمسكون بأن لإيران الحق مع سلطة عمان في تحديد إمكانية فرض رسوم عبور، بينما قال دبلوماسي إن مفاوضين أميركيين اقترحوا تأجيل مناقشة الوضع الطويل للمضيق إلى جولة ثانية من المفاوضات.

صندوق استثمار لإيران

أشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء صندوق استثمار لصالح إيران، مضيفة أن مسؤول إيراني ودبلوماسي قدرا الأموال بنحو 300 مليار دولار، بينما رفض مسؤولون آخرون تأكيد هذا المبلغ. وقال المسؤول الإيراني إن هذا الصندوق هو "برنامج لإعادة الإعمار سيتم التعهد بتقديمه لإيران حال التوقيع على اتفاق نهائي"، في إشارة إلى المطالب الإيرانية السابقة بالحصول على تعويضات نتيجة القصف الأميركي.

بينما وصفه دبلوماسيان اطلعا على أحدث مسودة للاتفاق بأنه "صندوق استثمار دولي" ستساعد واشنطن في إنشائه حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وأضافا أن الخطط الخاصة به ستخضع للنقاش أثناء المفاوضات. في حين ذكر مسؤولون إيرانيون أنهم اقترحوا على الطرف الأميركي السماح لشركات أميركية، بما فيها شركات النفط والطاقة، بالاستثمار في إيران وإبرام مشروعات مشتركة.

تأجيل التفاوض على الملف النووي

طبقاً لمسؤول إيراني واثنين من الدبلوماسيين، تتضمن مسودة الاتفاق التفاوض حول مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وذلك خلال المرحلة الثانية، وسيناقش فيها مصير المخزون البالغ نحو 440 كيلوغراماً، إضافة إلى كميات أخرى بمستويات أدنى من التخصيب، إذ يصر ترامب علناً على ضرورة تدميرها.

ووفقاً لنسخة مسودة الاتفاق، ستعلق إيران برنامجها النووي مقابل تعهد واشنطن بعدم فرض عقوبات إضافية خلال مدة التفاوض للتوصل إلى ااتفاق نهائي. وسترفع العقوبات الأميركية على مراحل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي كما ذكر المسؤول الإيراني.

إيران قد تتمكن من الوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة

ذكر ثلاثة مسؤولين مطلعين على المسودة أن الاتفاق قد يسمح بالإفراج التدريجي عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. وأضافت الصحيفة أن "ما هو مدون على الورق قد لا يتطابق مع ما قد يتفق عليه الطرفان شفهياً". وتمتلك إيران نحو 24 مليار دولار من الأموال مجمدة في بنوك خارج البلاد، وتصر على أن المفاوضات الجادة لا يمكن أن تبدأ دون الإفراج عن هذه الأموال.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أوضح لمساعديه أنه لن يوقع على اتفاق يُذكر فيه أن واشنطن تقدم مدفوعات نقدية مباشرة لإيران، مشيرة إلى أن فريقه اقترح أفكاراً تتعلق بإشراك دول أخرى في عملية الإفراج عن الأموال. كما نقلت عن مسؤول إيراني ودبلوماسيين أنه طبقاً للمسودة الحالية، يتوقع التعهد بالإفراج التدريجي عن الأموال.

ضمانات

من بين المطالب الرئيسية لطهران، الحصول على ضمانات بالتزام واشنطن بأي اتفاق، لا سيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وفق مسودة التفاهم الأولي المتداولة، ستدخل طهران وواشنطن في فترة مفاوضات تمتد 60 يوما بعد الاتفاق على مذكرة التفاهم، إلا أن مواضيع النقاش لم تُحدَّد. ونصت المسودة وفق التلفزيون الإيراني على أنه إذا أسفرت المفاوضات عن اتفاق نهائي خلال فترة ستين يوماً" من بدء التفاوض بعد التفاهم الأولي، "يتوقّع أن يصادق مجلس الأمن الدولي على هذا الاتفاق بقرار ملزم".