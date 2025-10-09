أبرز بنود اتفاق غزة.. الأسرى وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين

- تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة دولية، يشمل الإفراج عن المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية، مع توقيع الاتفاق في مصر. - ينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، إدخال مساعدات يومية، وعودة النازحين، مع دعوة حماس لإسرائيل للالتزام الكامل ببنود الاتفاق. - المرحلة الثانية تتضمن مفاوضات لوقف إطلاق النار الكامل ونزع سلاح حماس، بضمانة دولية، مع تعهد بعدم العودة للحرب.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس، أنّ إسرائيل وحماس وافقتا خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر هذا الأسبوع على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة، فيما أعلنت قطر، الوسيط إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وتركيا، أنّ الطرفين وافقا "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".

وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي كتب ترامب أنّ اتفاق إسرائيل وحماس "يعني أنّه سيتمّ إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي". وفي ما يأتي ما نعرفه حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق الذي سيتمّ توقيعه في مصر ظهر الخميس.

ماذا يتضمن اتفاق غزة؟

ينص الاتفاق، بحسب ما ذكر مصدر فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد"، على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقاً للمصدر، فإن تسليم المحتجزين الأحياء سيتم بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينما سيجري تسليم الجثامين بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح أكثر من ألفي أسير فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين، بحسب ما ذكر مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، وأضاف المصدر أنّ الاتفاق الذي سيتمّ التوقيع عليه رسميا في مصر ظهر الخميس (09.00 ت غ) يقضي أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات حدّاً أدنى يومياً إلى قطاع غزة "خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار". وأوضح المصدر أنّ هذه المساعدات "ستتمّ زيادتها في الأيام المقبلة".

كذلك فإنّ "الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط)، وشمال القطاع فور بدء تنفيذه"، وفق المصدر نفسه. ودعت حماس في بيان ترامب إلى إرغام إسرائيل على "تنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فقد وافق الجانبان "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتمّ الإعلان عن التفاصيل لاحقا". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيرأس اجتماعا للحكومة اليوم الخميس لإقرار الاتفاق.

موعد مفاوضات المرحلة الثانية من خطة ترامب

قال قيادي في حركة حماس لوكالة فرانس برس إنّ المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ "فور" بدء تنفيذ المرحلة الأولى. وقال ترامب إنه يظن أن كل المحتجزين بما يشمل الموتى "سيعودون الاثنين". وتنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل تدريجا من القطاع.

إلى ذلك، أشار مصدر فلسطيني رفيع، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق تم بضمانة مباشرة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، التي تعهدت جميعها بعدم السماح بالعودة إلى الحرب مطلقاً طالما التزم الطرفان ببنوده، كما كشف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن بنفسه عن الاتفاق باعتباره وقفاً دائماً للحرب، فور الانتهاء من المراجعة القانونية النهائية لنصوصه.

(فرانس برس، العربي الجديد)