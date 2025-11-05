- شهدت الانتخابات المحلية الأميركية فوزاً كبيراً للديمقراطيين، حيث أصبح زهران ممداني أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، معتمداً على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالته. - في فرجينيا، انتُخبت أبيغيل سبانبرغر كأول امرأة حاكمة، مركزة على القضايا الاقتصادية والسلامة العامة وحقوق الإجهاض، وفازت غزالة هاشمي بمنصب نائب الحاكم. - في نيوجيرسي، فازت ميكي شيريل بمنصب الحاكمة، وفي ميشيغن، أصبح عبد الله حمود أول عربي ومسلم عمدة لديربورن، داعماً لمبادرات تحسين جودة الهواء والصحة والتعليم.

شهدت الانتخابات المحلية الأميركية فوزاً مدوياً لحزب الديمقراطيين، على حساب حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب

زهران ممداني - نيويورك

، الجمهوري، في أول انتخابات مفصلية تشهدها البلاد منذ عودته إلى البيت الأبيض. وشكّلت هذه الانتخابات أول اختبار للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، والتي تُجرى بعد سنتين من الانتخابات الرئاسية. فمن هي أبرز الوجوه الفائزة في الانتخابات المحلية الأميركية؟

فاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني، من أصول هندية، بسباق عمدة مدينة نيويورك الذي جذب الاهتمام الوطني والعالمي، ليصبح أول مسلم في التاريخ الأميركي يترأس منصب العمدة لأكبر مدينة في الولايات المتحدة الأميركية. تصدر ممداني السباق الانتخابي متقدماً على الحاكم السابق أندرو كومو، الذي خاض الانتخابات مرشحاً مستقلّاً بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني، وتم إعلان فوز ممداني، على كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، بنسبة 51%.

وتحوّل ممداني من ناشط مجهول إلى رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب، ليصبح أحد أبرز وجوه السياسة الديمقراطية في البلاد. واعتمد ممداني كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين لتوصيل رسالته بطرق مبتكرة وجذابة. وممداني سياسي أميركي، ولد عام 1991، عضو الحزب الديمقراطي، يمثل الدائرة السادسة والثلاثين في جمعية ولاية نيويورك عن منطقة كوينز، منذ عام 2021.

أبيغيل سبانبرغر وغزالة هاشمي – فرجينيا

انتُخبت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر حاكمة لولاية فيرجينيا، في انتخابات تُعد بمنزلة مقياس للأشهر التسعة الأولى من حكم الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، لتدخل التاريخ بوصفها أول امرأة تفوز بأعلى منصب بالولاية. وسبانبرغر (46 عاماً)، هي عضو سابقة في الكونغرس وضابطة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ركزت سبانبرغر حملتها بشكل كبير على القضايا الاقتصادية والقدرة على تحمل التكاليف، بالإضافة إلى السلامة العامة ودعمها لحقوق الإجهاض. وقالت سبانبرغر في خطاب النصر في ريتشموند: "الليلة أرسلنا رسالة. أرسلنا رسالةً إلى العالم أجمع مفادها أن فيرجينيا في عام 2025 اختارت البراغماتية على التحزب. اخترنا الكومنولث على الفوضى".

ومع ما يُقدر بـ95% من الأصوات، حصلت سبانبرغر على 57.4% من الأصوات، مقارنة بـ42.4% لمنافستها الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، بحسب ما أوردته "إن بي سي نيوز". وكانت سبانبرغر أول ديمقراطية تُنتخب لعضوية الدائرة السابعة لولاية فرجينيا في مجلس النواب الأميركي منذ أكثر من 50 عاماً، وأول امرأة تمثل الدائرة على الإطلاق.

في ولاية فرجينيا أيضاً، وإلى جانب فوز أول امرأة في التاريخ بمنصب حاكم الولاية على منافستها الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، دخلت الديمقراطية غزالة هاشمي (61 عاماً) التاريخ بفوزها بمنصب نائب الحاكم، على منافسها الجمهوري جون ريد لتكون أول امرأة من جنوب آسيا وأول مسلمة تفوز بمنصب على مستوى ولاية في الولايات المتحدة. وهاشمي، بحسب موقعها الانتخابي، معلمة متمرسة ومدافعة عن القيم الشاملة والعدالة الاجتماعية، وأولوياتها التشريعية تشمل التعليم العام، وحقوق التصويت، والحفاظ على الديمقراطية، وحرية الإنجاب، والوقاية من العنف المسلح، والبيئة، والإسكان، والوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

ميكي شيريل - نيوجيرسي

في ولاية نيوجيرسي، فازت الديمقراطية، الطيارة السابقة في البحرية الأميركية، ميكي شيريل (53 عاماً) على منافسها الجمهوري جاك سياتاريلي، والتي تخطط، كما قالت، لإعلان حالة الطوارئ في تكاليف الكهرباء في اليوم الأول لتوليها المنصب في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الصيف 22% أسرع من 48 ولاية أخرى في البلاد. شيريل الحاصلة على الماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتوراه في القانون، عملت مساعدةً للمدعي العام في نيوجيرسي، وتشغل حالياً منصب نائبة في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي منذ عام 2019.

عبد الله حمود - ديربورن

فاز الديمقراطي عبد الله حمود (35 عاماً) بمنصب عمدة مدينة ديربورن في ميشيغن بأكثر من 70% من الأصوات على منافسه الجمهوري، من أصول يمنية، ناجي المذحجي. وانتُخب حمود، الذي يتحدّر من جنوب لبنان، لهذا المنصب أول مرة عام 2021، حيث أصبح أول عربي ومسلم يتولى عمدة المدينة. قبل توليه منصب عمدة، شغل عبد الله حمود منصب عضو مجلس نواب ولاية ميشيغن عن الدائرة الخامسة عشرة في مدينة ديربورن. وخلال فترة عمله في الهيئة التشريعية للولاية، عمل على دعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية جودة الهواء والصحة العامة، وتحسين التعليم، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز التنمية الاقتصادية لصالح سكان ولاية ميشيغن.