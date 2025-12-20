أبرز العمليات الأميركية ضد "داعش" وصولاً إلى "عين الصقر"

- شهدت البادية السورية عملية "ضربة عين الصقر" من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مستهدفة مواقع داعش بأكثر من 100 قذيفة دقيقة، بمشاركة الجيش الأردني، كرد فعل على مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر. - استهدفت العملية مواقع في وادي الرقة ودير الزور وحمص، مما أدى إلى تراجع نفوذ داعش في سوريا، وشملت العمليات المشتركة مع الحكومة السورية تفكيك خلايا واعتقال قياديين. - منذ 2014، نفذ التحالف الدولي حملات جوية ضد داعش، مما أدى إلى مقتل زعماء بارزين وتقليص نفوذ الجماعات المرتبطة في شمال غرب سوريا.

اهتزت البادية السورية، الجمعة، بضربات غير مسبوقة وجهها التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إلى تنظيم داعش الذي يواجه اليوم غضباً أميركياً واسع النطاق، إذ أعلنت واشنطن أنها بصدد "الانتقام" منه بعد قتله، قبل نحو أسبوع، ثلاثة أميركيين في مدينة تدمر. ووجهت القوات الأميركية ضربة "عين الصقر" ضد مسلحي تنظيم داعش ومواقع أسلحة له في عدة مناطق في البادية رداً على الهجوم على قوات أميركية في الثالث عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) إنها "استخدمت أكثر من 100 قذيفة دقيقة ضد مواقع داعش"، استهدفت أكثر من 70 موقعاً في وسط سورية باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات"، مشيرة إلى أن الجيش الأردني ساند عملية "ضربة عين الصقر" بطائرات مقاتلة. من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث: "هذه ليست بداية حرب، إنه إعلان انتقام. لقد قمنا اليوم بمطاردة أعدائنا وقتلهم. الكثير منهم. وسنستمر في ذلك".

شنت الليلة القوات الأمريكية والأردنية غارات على أكثر من 70 هدفاً تابعاً لتنظيم داعش في سوريا باستخدام أكثر من 100 ذخيرة دقيقة التوجيه. السلام من خلال القوة. pic.twitter.com/iN2u3KUUTD — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) December 20, 2025

وشملت المواقع المستهدفة بوادي الرقة ودير الزور وحمص، واستهدفت مقار للتنظيم ينطلق منها لتنفيذ عملياته في المنطقة. وتُعدّ هذه العملية هي الأكبر والأوسع نطاقاً في البادية السورية منذ تشكل التحالف الدولي ضد "داعش" قبل أكثر من عشر سنوات، فالبادية السورية كانت منطقة نفوذ للجانب الروسي الذي كان يشنّ هجمات على التنظيم قبل الثامن من ديسمبر من العام الفائت. وربما تُعدّ هذه الضربة بداية ضربات أخرى ضد التنظيم المتطرف الذي لطالما تعرض، على مدى أكثر من عقد، لحملات من التحالف الدولي كانت السبب المباشر لتراجعه وتقلص نفوذه في سورية إلى الحدّ الأدنى. وتتحصن خلايا التنظيم وفلوله في جبال البادية السورية مترامية الأطراف التي تتوزع إدارياً على عدة محافظات سورية. ومنذ سقوط نظام الأسد، كثّف التحالف الدولي عمليات مشتركة ضد "داعش" مع الحكومة السورية التي انضمت رسمياً إلى هذا التحالف الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى ازدياد عمليات التنظيم الذي توعد الحكومة بالانتقام منها على خلفية تعاونها مع الولايات المتحدة من أجل القضاء على خطره.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، نفذ التحالف الدولي مع وزارة الداخلية السورية عملية مشتركة في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق الشمالي الشرقي، أدت الى تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش، واعتقال قيادي في منطقة الضمير. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذ التحالف، بالتعاون مع السلطات السورية، عملية إنزال في ريف حماة، أسفرت عن مقتل شخص كان سجيناً سابقاً في سجن رومية في لبنان.

كما نفذ التحالف في يوليو/ تموز الماضي عملية مماثلة في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم داعش وابنيه. وفي أغسطس/ آب الماضي، نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن مقتل أحد قياديي التنظيم أثناء محاولته الهرب. وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت "سنتكوم" إنها وجهت ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سورية، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، وهو ميسر قيادي كبير في تنظيم "حراس الدين" الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة.

ومنذ تشكليه أواخر عام 2014، وجّه التحالف الدولي ضد الإرهاب ضربات وشن حملات جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، قُتل فيها أبرز زعماء هذا التنظيم. وبدأ التحالف عمله في سورية فور تأسيسه بمساعدة قوات كردية في الدفاع عن مدينة عين العرب/ كوباني بريف حلب الشمالي الشرقي، التي أوشكت على السقوط بيد التنظيم في أواخر عام 2014 لولا الضربات الجوية المركزة التي أجبرته على التراجع. ومع تشكيله "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لتكون ذراعه الضاربة على الأرض، بدأ التحالف في حملات متلاحقة على مدى سنوات، أدت إلى هزيمة التنظيم في شرق نهر الفرات مطلع عام 2019، بعد حرب واسعة النطاق استمرت أكثر من أربع سنوات.

وشنّ التحالف الدولي حملات نوعية استهدفت قادة التنظيم شمالي وشمال غربي سورية، لعل أبرزها تلك التي أدت إلى مقتل المتزعم الأول للتنظيم أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية إنزال جرت بريف إدلب في 26 أكتوبر 2019. وفي الثالث من فبراير عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أن زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وخليفة البغدادي، فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، ليكون ثاني زعيم للتنظيم يُقتل على يد القوات الأميركية.

وفي يوليو من العام نفسه، أكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل ماهر العقال، الذي كان من أبرز القادة في التنظيم، في غارة بطائرة مسيّرة أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في منطقة عفرين، شمال غربي سورية. كما قتل التحالف الدولي العشرات من قادة تنظيمات تدور في فلك تنظيم داعش، أبرزها "حراس الدين"، كانوا يتحصنون في شمال غرب سورية على مدى السنوات الفائتة. ففي عام 2020، قتل التحالف الدولي قياديَّين اثنين في التنظيم، هما المدعو بلال اليمني أو بلال الصنعاني الذي يقود قطاع البادية في التنظيم، والأردني المدعو قسام الأردني الذي كان القائد العسكري في التنظيم المذكور.

وقتل التحالف الدولي بغارة جوية، في عام 2019، أبو خديجة الأردني أو بلال خريسات الذي كان قيادياً بارزاً في "حراس الدين"، وذلك في ريف حلب الغربي. وفي يونيو من العام نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأميركية استهداف طائرة مسيّرة مبنى في ريف حلب الجنوبي كان عدد من قادة "حراس الدين" وغيره من الفصائل المتشددة مجتمعين فيه. وفي منتصف ذلك العام، أعلنت الوزارة استهدافها معسكراً تدريبياً يستخدمه فصيلا "حراس الدين" و"أنصار التوحيد"، ما أدى إلى مقتل أحد أهم قادة الأخير، وهو ليبي الجنسية وملقب بأبو أسامة الليبي.