يعيد النهج الراديكالي لحركة "ماك" في الجزائر، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل وتصنّفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب، إلى ذاكرة التاريخ السياسي للبلاد تجارب أخرى لتنظيمات راديكالية معزولة كانت تتبنى المطلب الأمازيغي، دفعتها سياقات متداخلة إلى الانحياز لممارسة العنف السياسي باسم منطقة القبائل والمطلب الثقافي. لعلّ أكثرها تمثلاً لذلك كانت منظمة القوات البربرية التي أنشأها ناشطون بارزون في الحركة الأمازيغية، ونفّذت عمليات محدودة في الجزائر، انطلاقًا من تدبير رُتب له في فرنسا.

في نهاية السبعينيات، أنتج المخرج الجزائري سليم رياض فيلم "تشريح مؤامرة"، كان الفيلم مستوحى بالكامل من قضية منظمة القوات البربرية ومؤامرة التفجيرات التي قامت بها. في السابع من يناير/كانون الثاني 1976 أعلنت السلطات الجزائرية توقيف مجموعة بارزة لهذا التنظيم، مسؤولة عن تفجير قنبلة في مقر صحيفة "المجاهد"، كبرى الصحف الحكومية، وخلف ذلك مصابين وخسائر مادية في مقر الصحيفة. وزُرعت قنبلتان أخريان في اليوم نفسه: إحداهما في المحكمة العسكرية في قسنطينة، شرقي البلاد، خلفت عددًا من الضحايا، فيما لم تُنفَّذ العملية الثالثة التي كانت مقررة بزرع قنبلة في المحكمة العسكرية بوهران، غربي البلاد، كما كان مقرّرًا استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون الجزائري لكن هذا الهدف أُلغي بسبب الحراسة المشددة.

كان على رأس هذا التنظيم أحد مناضلي القضية الأمازيغية محمد هارون، ورفيقه إسماعيل مجبر. قبل ذلك، استهدفت المصالح الجزائرية في فرنسا نفسها، إذ فُجرت قنبلة في مقر ودادية الجزائريين في فرنسا، وفي مقرات القنصلية والخطوط الجزائرية في عدد من المدن الفرنسية، بمشاركة عملاء فرنسيين ومرتزقة مختصين في تصنيع القنابل. سيساعد هؤلاء عناصر المنظمة البربرية ذات الخلفية المرتبطة بالمطلب الأمازيغي في نقل العمليات إلى داخل التراب الجزائري، حيث تم توريد أدوات صناعة القنابل والصواعق على متن سيارة قدمت من الخارج.

وجدت أجهزة الأمن الجزائرية رأس خيط هذا التنظيم الذي بدأ في التعبير عن مطالبه الثقافية بواسطة العنف، عندما تمكنت من إلقاء القبض على العضو البارز في المنظمة الإرهابية إسماعيل مجبر، الذي أثار شكوك عناصر الأمن في وهران عندما حاول تنفيذ العملية. التحريات معه سمحت بكشف كامل المخطط والفريق المتعاون الذي يضم سبعة أشخاص، وقالت النيابة العامة حينها إن هذه الحركة "لها أبعاد سياسية مخططة ترمي إلى خلق جو من البلبلة والفوضى وتغيير نظام الحكم".

كانت الصحافة الجزائرية والفرنسية مهتمة بالقضية على نحو لافت بسبب البعد الأمني للقضية من جهة، ولتوجيه السلطات الجزائرية أصابع الاتهام إلى جهات في باريس بالتورط في ذلك. إذ كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هؤلاء جزء من تنظيم تخريبي توجد جذوره وراء البحر ويعمل في ما يبدو برأي ومسمع من أجهزة الأمن الفرنسية، وقد حاول أن ينقل نشاطه التخريبي إلى الجزائر بواسطة عملاء جهزوا خصيصًا لهذه المهمة لضرب المؤسسات الجزائرية. وكان في تصور هذه العصابة أنه في إمكانها مغالطة أجهزة الأمن الجزائرية والإفلات من مراقبتها، غير أن تصورها هذا ذهب أدراج الرياح حيث كانت أجهزة الأمن الجزائرية تتبع خطواتها منذ البداية".

في بداية مارس/آذار 1976، بدأت محكمة أمن الدولة جلسة محاكمة أعضاء منظمة القوات البربرية، ووجّهت لهم تهم التجسس ووضع متفجرات والمسّ بأمن الدولة وتخريب المباني المدنية والعسكرية. وفي الثالث من الشهر ذاته صدر حكم محكمة أمن الدولة بالمدية، قرب العاصمة الجزائرية، حيث قُدِّر حكم الإعدام على مجبر إسماعيل، والسجن المؤبد لكل من هارون محمد، المسؤول الأول عن المنظمة (توفي عام 1996)، وشرادي حسين (خفّف عنهما الحكم إلى المؤبد في مارس 1979)، وعشرين عاماً بحق قاسي لوناس، كما سلّطت عقوبات أخرى بالسجن على متهمين آخرين. فيما تم الحكم على ثلاثة عناصر أجنبية متعاونة: المؤبد للفرنسيين نوال شريد من "الأقدام السوداء" (وهو مصطلح يطلق على المستوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر)، وسابي جاي، وستة أشهر سجن للأميركي دانيل بول.

في مارس/آذار 1987، أصدر الرئيس الجزائري وقتها الشاذلي بن جديد، الذي خلف الرئيس هواري بومدين في الحكم، عفوًا عن المدانين في القضية وتم إخلاء سبيلهم، في سياق سياسي كان يتسم بنوع من الانفتاح. وبرغم تورطهم في قضية زرع القنابل، استمر نشطاء الحركة الأمازيغية في الاحتفاء بالذكرى السنوية لوفاة محمد هارون في مدينة أقبو، شرقي الجزائر، باعتباره أحد مناضلي القضية الأمازيغية. لم يُسلَّط الضوء بقدر كبير على قضية منظمة القوات البربرية وتفاصيلها، وعلى فترات شهد فيها تاريخ الصدام السياسي بين السلطة والحركة الأمازيغية فترات تحول فيها الصدام من بعده السياسي السلمي المرتبط بالمطالب الهوياتية إلى صدام عنيف وأعمال مسلحة، لكن هذه الوقائع تعطي مؤشراً إلى بروز حالات من التطرف لدى جزء من الحركة البربرية.

وبرغم الفشل واللاواقعية التي تميّزت بها هذه التجارب، تعيد حركة "ماك" التي يقودها المغني السابق فرحات مهني، والتي تعتزم الإعلان في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن استقلال مزعوم للمنطقة، في الظرف الراهن تبنّي النهج نفسه. فقد دعت قبل فترة إلى تشكيل فرق للدفاع الذاتي من قبل سكان منطقة القبائل، في محاولة لخلق حالة صدام تستفيد منها الحركة. في إبريل/نيسان 2021 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن مصالح الاستخبارات أحبطت مخططاً لتنفيذ سلسلة تفجيرات تستهدف مظاهرات الحراك الشعبي، من تدبير حركة ماك، وكشفت عن اعترافات أدلى بها العضو السابق في حركة ماك المدعو "ح. نور الدين" بشأن وجود مخطط إجرامي خبيث يعمل على تنفيذ هذه التفجيرات، وتلقي عناصر منتمية للحركة الانفصالية تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية. كما تتهم السلطات الجزائرية حركة "ماك" بالوقوف وراء حرائق مهولة شهدتها منطقة القبائل في أغسطس/آب 2021.

وقبل أيام بث التلفزيون الجزائري اعترافات لقيادات بارزة منشقة عن الحركة عن المخطط الذي تدبره الحركة وغاياتها والأطراف التي تدفعها إلى ذلك، لكن هذه الدعوات والمزاعم الانفصالية التي توصف بالاستعراض السياسي لا تجد لها أي أساس سياسي أو قبول مجتمعي لدى سكان منطقة القبائل.