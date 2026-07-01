- زعم نتنياهو أن إيران تمتلك قنابل نووية وهدد بحرب ثالثة، بينما نفى أيزنكوت ذلك واتهم نتنياهو بتخويف الجمهور الإسرائيلي. - انتقد أيزنكوت نتنياهو في "مؤتمر هرتسليا"، مشيراً إلى عدم وجود خطة لمواجهة إيران وغياب ميزانية لتدمير برنامجها النووي، مؤكداً على ضرورة هزيمة نتنياهو في الانتخابات. - انتقد أيزنكوت سياسة نتنياهو الإقليمية، مشدداً على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق تسوية إقليمية وفصل إيران عن لبنان، مع شروط أمنية لنزع سلاح حزب الله.

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، في مقابلة إن إيران "كانت بالفعل تمتلك قنابل نووية"، إلا أن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة- وفقاً لاستطلاعات الرأي- غادي أيزنكوت، ردّ عليه اليوم الأربعاء، بالقول إن نتنياهو "يختلق واقعاً (غير موجود)". وفي مقابلة أجراها أمس مع "القناة 14"، قال نتنياهو: "تدخلتُ مرتين ضد إيران لإنقاذ إسرائيل من الإبادة بالقنابل النووية التي كانوا يملكونها بالفعل، ومن يدري كيف سيكون الوضع هنا اليوم"، وأضاف مهدداً أنه "ستكون هناك (حرب) مرة ثالثة إن لزم الأمر"، مكرراً أنه "طالما أنا رئيس للحكومة، فلن تملك إيران سلاحاً نووياً".

وردّ أيزنكوت الذي يقود حزب "يشار!"، وترأس سابقاً هيئة أركان جيش الاحتلال، على نتنياهو متهماً الأخير بـ"الغطرسة"، مؤكداً أنه "لم تكن لدى إيران أي قنابل نووية. (نتنياهو) يختلق واقعاً لتخويف الجمهور الإسرائيلي".

وأتت أقوال أيزنكوت في "مؤتمر هرتسليا"، الذي شارك فيه أيضاً رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينت، الذي قال هو الآخر إن كلام نتنياهو عن امتلاك إيران قنابل نووية "كذب". وأضاف بينت أنه "اكتشفت (خلال رئاسته الحكومة السابقة) أنه لم تكن هناك أي خطة (لمواجهة إيران)، وقد ضغطت مراراً على نتنياهو لأحصل على جواب، لكنني ببساطة لم أتلقَ رداً منه، ولم تكن هناك أية خطة". وتابع أن "عملية التسليم والتسلّم لأكثر منصب تعقيداً (رئاسة الحكومة) استغرقت 20 دقيقة ونيّفاً. لأنه لم يكن هناك أي شيء". وبحسبه عندما أُخرجت إيران من الاتفاق النووي عام 2018 (بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى) "لم يضع نتنياهو أي خطة ولم يعمل على إعادة بناء القدرات الهجومية". وأضاف بينت أن نتنياهو "لم يخصص قط ميزانية لإنتاج الوسائل المطلوبة لتدمير البرنامج النووي في حال اندفع النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي".

وأتت مشاركة أيزنكوت وقادة المعكسر المعارض لنتنياهو في "مؤتمر هرتسليا" بدورته الـ22 في جامعة "رايخمان"، بعد يوم واحد من إطلاقه رسمياً الحملة الانتخابية لحزبه "يشار!"؛ حيث واصل اليوم هجومه على قائلاً، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "نتنياهو يعتمد على الأكاذيب وقصر الذاكرة والتخويف، وعلى مقولة "إنهم (في المعسكر المناوئ لنتنياهو) سيذهبون مع العرب". وأضاف أيزنكوت أنه "بينما يمرر نتنياهو قانون التهرّب من الخدمة العسكرية، يستعين أيضاً بالأحزاب العربية"، واعتبر أن "الثقافة القائمة على الكذب لا يمكن إزاحتها إلا بالانتصار على نتنياهو".

وشدد أيزنكوت على أنه "علينا أولاً وقبل كل شيء أن نهزمه، وأن نتوجه إلى جميع أعضاء الكنيست. علينا الانتصار بكل السبل. وألا نستسلم لحملة التخويف التي يقودها". وأوضح: "أنا لا أقول عربي أو حريدي. فبعد شهر أو شهرين من دخولي إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أدركتُ حجم التقصير الذي وقع في السابع من أكتوبر. وقلت بوضوح إن كل من كان في موقع قيادي أو مسؤولية قيادية يجب أن يستقيل. الجميع فعلوا ذلك، باستثناء من يدّعي في كل مقابلة باللغة الإنكليزية أنه كان رئيس الجيش".

أيزنكوت: نتنياهو أهدر خطة مهمة بشأن لبنان

وفي ما يتصل بالحرب على لبنان، قال أيزنكوت إن الاتفاق "يُعد تطوراً إيجابياً، ومع ذلك فإننا نعرف حزب الله، الذي يسيطر على لبنان بصورة واضحة وحاسمة. الحكومة اللبنانية لن تتصدى له إلا إذا جاءت قوى خارجية". وتابع: "نتنياهو قال إنني عارضت الهجوم على لبنان، ولذلك سأكشف هنا عن خطة بادر إليها الموساد، وكانت أجهزة النداء (البيجر) مجرد جزء صغير منها. التقيتُ نتنياهو على انفراد وعرضتها عليه، وللأسف لم تُنفذ. كانت هناك خطة أكثر أهمية بكثير أُهدرت بسبب عدم رغبته؛ فهو لم يُرد تنفيذها، ولذلك، وبعد مرور ألف يوم على الحرب، ما زلنا تقريباً عند الخطوط نفسها التي انتهينا إليها بعد حرب لبنان الثانية، التي استمرت 33 يوماً".

ماذا عن إيران؟

أمّا بالنسبة للحرب على إيران، فقال أيزنكوت: "أتابع التهديد الإيراني منذ عام 1999. إنه تهديد حقيقي وخطير للغاية، والأخطر على إسرائيل. وما يقلقني هو أنه، رغم الإنجاز العسكري، يخرج الإيرانيون بانتصار على مستوى الوعي والانطباع (الصورة)، مع استمرار رغبتهم في الوصول إلى تطوير سلاح نووي". واعتبر أنه "لا توجد مبادرة؛ فهناك حرب من أجل الحرب فقط. ونتنياهو ببساطة مقيّد سياسياً من (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل سموتريتش)، ولذلك لا تعرف إسرائيل كيف تستثمر الإنجازات العسكرية الهائلة لتحقيق مكاسب سياسية".

وتابع هجومه على الحكومة برمتها قائلاً إنه "لدينا مجلس وزاري مصغر (كابينت) لا يعرف كيف يطرح الأسئلة الصحيحة لأنه يفتقر إلى الخبرة. يجب أن نسعى مع الأميركيين إلى تسوية إقليمية نفصل من خلالها العلاقة بين إيران ولبنان. ومن وجهة نظري، تُعد سورية فرصة، كما أن المناطق الأمنية في لبنان وسورية وقطاع غزة تشكل رافعة لتعزيز إنجازات إسرائيل الاستراتيجية طويلة الأمد". وأكد أنه لو أصبح رئيس حكومة "لن يكون هناك انسحاب من لبنان إلا عندما تكون هناك ترتيبات أمنية منظمة وتحت إشرافٍ". واعتبر أنه "يجب أن يكون النموذج هو القوة متعددة الجنسيات في سيناء؛ بحيث لا ننسحب إلا بعد وجود ترتيبات أمنية، وبعد نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، وبعد دخول دول أخرى وتعزيز الحكومة اللبنانية. عندها فقط، ومن موقع قوة، يمكن الانسحاب".