آندي بيرنهام زعيماً لـ"العمّال" البريطاني... ويرأس الحكومة الاثنين

- تولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمّال ورئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لكير ستارمر، بعد محاولتين سابقتين فاشلتين، متعهداً بتمثيل كافة أطياف الحزب وعدم تعليق انتساب أي عضو يختلف معه في الآراء. - يعود بيرنهام إلى البرلمان بعد غياب تسع سنوات، ليصبح سابع رئيس وزراء خلال عقد، دون منافسين على قيادة الحزب، مع التركيز على التواصل مع المواطنين وإصلاح الخدمات العامة وتحريك الاقتصاد. - تعهد بيرنهام بتمثيل حكومته لكل المناطق البريطانية، واعتذر عن موقف الحزب من حرب الإبادة على غزة، مشيراً إلى ضرورة تحسين التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.

أعلن حزب العمّال الحاكم في بريطانيا، اليوم الجمعة، رسمياً، تولي آندي بيرنهام زعامة الحزب، على أن يتسلّم رئاسة الحكومة خلفاً لكير ستارمر، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وعقد حزب العمّال مؤتمراً خاصاً، لتثبيت بيرنهام زعيماً جديداً له ورئيساً مقبلاً للوزراء، فيما تعهد الأخير، الذي يفوز بقيادة الحزب بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، بأن تعكس الحكومة المقبلة التي سيشكّلها أطياف حزبه كافة.

سيصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد

ويأتي تولي بيرنهام (56 عاماً)، للمنصب، بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان البريطاني (مجلس العموم)، عقب غياب دام تسع سنوات، وسيصبح سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد. ولم يواجه بيرنهام، الذي كان تولى منصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، ثلاث مرات، أي منافسين على قيادة "العمّال"، وذلك بعدما فاز في شهر يونيو/حزيران الماضي بمقعد دائرة ميكرفيلد في البرلمان، طارحاً نفسه زعيماً بإمكانه إعادة تصويب السياسة البريطانية، وإصلاح الوضع الاقتصادي الذي يؤرق البريطانيين منذ سنوات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها آندي بيرنهام في بريطانيا؟ كيف يخطط آندي بيرنهام لتمثيل أطياف حزبه كافة في الحكومة المقبلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأمل نواب "العمّال" بأن يكون زعيم حزبهم الجديد قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، الذي وصمت فترة ولايته القصيرة (تولى المنصب في يوليو/تموز 2024 واستقال الشهر الماضي)، بأخطاء في السياسة الداخلية، وبأن يكون مستعداً لتبنّي نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد. كما يراهن الحزب على أن يمثّل بيرنهام أفضل فرصة لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كيه)، المناهض للهجرة والذي يتقدم في استطلاعات الرأي.

وقال بيرنهام، اليوم، إثر إعلان الحزب تسلّمه القيادة رسمياً، إن الحكومة المقبلة التي سيشكّلها ستعكس أطياف الحزب كافة، مؤكداً أنه لم يتخذ أي قرار بشأنها بعد. كما تعهد بعدم تعليق انتساب أي عضو يختلف معه في الآراء أو يحاسبه. ومقدماً التحية إلى رئيس الحكومة المستقيل، قال إنه "تحت قيادة ستارمر، انتقل حزب العمّال من أسوأ هزيمة إلى أكبر الانتصارات في تاريخه". وشدّد على أنه سيكون قائداً "لكل الأماكن، للشمال والجنوب وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا". كما تحدث عن عزمه وضع مسار للحزب يكون فيه "عمّالياً حقيقياً"، وإرساء سياسة تقوم على حلّ الأزمات لا تسجيل النقاط، مؤكداً أن ولايته ستتمحور حول "تغيير كيفية حكم بريطانيا".

It’s the honour of my life to be Leader of the Labour Party.



I will be a leader for every region and nation in this great country, and this Party will be unashamedly Labour in our priorities and in the decisions we take.



Together, we will set Britain on a new path. https://t.co/7SYlOp9qO6 — Andy Burnham (@andyburnham) July 17, 2026

يذكر أنه بحسب موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد نفذ عدد من المؤيدين لفلسطين، وقفة، اليوم، أمام مقر المؤتمر، رافعين لافتة كتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل". وكان بيرنهام اعتذر في مقابلة مع الصحيفة، يوم 9 يوليو/تموز الحالي، عن الموقف الأوليّ للحزب من حرب الإبادة على غزة، قائلاً إن حزب العمّال "لم يتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح" وإنه "في حاجة إلى أن يقدّم أداءً أفضل"، في تصريحات اعتُبرت مؤشراً إلى تحوّل في مقاربة الحزب تجاه الشرق الأوسط.

(رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس)