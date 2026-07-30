- عملية الاقتراع التمهيدي في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة تتم في جلسة مغلقة، حيث يُسمح لكل دولة باصطحاب مندوبين إضافيين، باستثناء رئيس المجلس الذي يُسمح له بثلاثة مندوبين إضافيين. البحرين وباكستان تشرفان على فرز الأصوات. - يتسلم أعضاء المجلس بطاقة اقتراع لكل مرشح تتضمن ثلاثة خيارات: "مشجع"، "محبط"، و"لا رأي". لا يُحتفظ بسجل رسمي للنتائج، وتُتلف البطاقات فور انتهاء الجولة. قد تُستخدم بطاقات ملوّنة لاحقاً لتمييز أصوات الدول دائمة العضوية. - هناك سبعة مرشحين بارزين لخلافة غوتيريس، منهم ميشيل باشيليت ورافائيل غروسي. قدم كل مرشح مداخلة أمام الجمعية العامة، ونُظمت مناظرة بين المرشحين الستة، باستثناء أولارا أوتونو الذي رُشح بعد تنظيمها.

يجري مجلس الأمن اليوم الخميس اقتراعاً تمهيدياً غير رسمي يُعتبر بمثابة نوع من "جسّ النبض" بشأن الأسماء المطروحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفاً للبرتغالي أنطونيو غوتيريس، الذي تنتهي ولايته بنهاية العام. وأفادت مصادر مطلعة في مجلس الأمن "العربي الجديد" في نيويورك بأن الدول الأعضاء اتفقت، خلال شهر مايو/أيار الماضي، على أن يُعقد الاقتراع التمهيدي الأول في جلسة مغلقة على مستوى السفراء، مع السماح لكل دولة عضو باصطحاب مندوبين إضافيين. ويُستثنى من ذلك رئيس مجلس الأمن، الذي يُسمح لوفده بثلاثة مندوبين إضافيين، نظراً للمسؤوليات التي تضطلع بها الرئاسة في إدارة عملية الاقتراع.

ووفقاً للآليات المعتمدة، يُختار بالقرعة، في اليوم السابق لكل اقتراع تمهيدي، عضوان من أعضاء المجلس للإشراف على فرز الأصوات. وفي اقتراع اليوم، وقع الاختيار على البحرين وباكستان لتولي هذه المهمة، فيما تشير الترتيبات إلى أنه سيُسمح لكل من وفديهما بمندوب إضافي. ولأن هذا الاقتراع تمهيدي وغير رسمي، ويهدف إلى استكشاف مواقف الدول الأعضاء، فلن يكون هناك تمييز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية وأصوات الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات الثلاثة المتاحة للتصويت في البطاقة المستقلة لكل مرشح؟ كيف سيتم تمييز أصوات الدول دائمة العضوية عن أصوات الأعضاء المنتخبين في المراحل اللاحقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن المتوقع أن يتسلم أعضاء المجلس بطاقة اقتراع مستقلة لكل مرشح، تتضمن اسمه وثلاثة خيارات للتصويت هي: "مشجع"، و"محبط"، و"لا رأي". ولن يحضر ممثلون عن الأمانة العامة للأمم المتحدة عملية الاقتراع، كما لن يُحتفظ بسجل رسمي لنتائجها، إذ يُتوقع أن تقوم رئاسة المجلس بإتلاف بطاقات الاقتراع فور انتهاء الجولة.

وفي مرحلة لاحقة من عملية الاختيار، يُرجح أن ينتقل المجلس إلى استخدام بطاقات اقتراع ملوّنة تميز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية، التي تمتلك حق النقض (الفيتو)، وأصوات الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتيح رصد ما إذا كان أي مرشح يواجه اعتراضاً من إحدى الدول دائمة العضوية. ولم تتوصل الدول الأعضاء، خلال المشاورات السابقة، إلى توافق بشأن الإعلان الرسمي عن نتائج اقتراع اليوم أو نتائج جولات الاقتراع الاستطلاعية اللاحقة، بعدما أبدت بعض الدول اعتراضها على ذلك.

ستحصل الدول التي قدمت مرشحين على نتائج التصويت الخاصة بمرشحيها وترتيبهم مقارنة ببقية المرشحين

ومن المتوقع أن تكتفي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، الكونغو، بإصدار بيان يعلن عقد الاجتماع، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، فيما يرجح أن يجري تسريب نتائج الاقتراع غير الرسمي إلى وسائل الإعلام. وفي المقابل، ستحصل الدول التي قدمت مرشحين على نتائج التصويت الخاصة بمرشحيها وترتيبهم مقارنة ببقية المرشحين، من دون إبلاغها بكيفية تصويت كل دولة على حدة، على الأقل بصورة رسمية، وإن كان من المرجح أن تتسرب هذه المعلومات لاحقاً.

يحق للدول ترشيح مرشحين جدد ما دام مجلس الأمن لم يعتمد رسمياً مرشحاً واحداً

ويشكل هذا الاقتراع أولى جولات تصويت غير رسمية متوقع إجراؤها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، إذ من المستبعد التوافق على اسم قبل سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، حين يُتوقع أن تصوّت الجمعية العامة رسمياً على المرشح الذي يرشحه مجلس الأمن.

عملية الترشيح والاختيار

وتمر عملية اختيار الأمين العام بعدة مراحل، تبدأ بتقديم الدول مرشحيها، ويحق لكل دولة ترشيح شخص واحد، كما يجوز لمجموعة من الدول التقدم بمرشح مشترك. ثم تأتي مرحلة التعريف بالمرشحين، إذ توجه رئاسة الجمعية العامة رسالة إلى الدول الأعضاء تُبلغها فيها بأسماء المرشحين والوثائق الداعمة لترشيحاتهم، وتشمل نبذات عنهم، ورؤيتهم للمنصب، وبرامجهم، وإفصاحاتهم المالية. يُذكر أنه يحق للدول ترشيح مرشحين جدد ما دام مجلس الأمن لم يعتمد رسمياً مرشحاً واحداً ولم يرفع توصيته إلى الجمعية العامة.

وتعقب ذلك مرحلة تقديم الرؤية، التي ينخرط خلالها المرشحون في حوارات مع الدول الأعضاء لعرض برامجهم والإجابة عن أسئلتها. ثم تبدأ المرحلة التالية هذا الأسبوع، إذ يشرع مجلس الأمن في سلسلة مشاورات داخلية وجولات اقتراع غير رسمية تمهيداً للتوافق على مرشح واحد يوصي به إلى الجمعية العامة. ومن المستبعد أن تتوصل الدول الأعضاء في المجلس إلى توافق سريع، إذ يرجح بعض المراقبين أن تستمر المشاورات لأسابيع، وقد تنتهي بالتوافق على مرشح من خارج القائمة الحالية للمرشحين يضاف اسمه لاحقاً.

وإذا تمكن أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من التوافق على اسم، يرفع المجلس توصيته إلى الجمعية العامة، التي تعيّن الأمين العام رسمياً بالتوافق. ويحق للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشح، حتى لو حصل على الأصوات التسعة اللازمة، وهي الحد الأدنى المطلوب لاعتماد توصية المجلس برفع اسمه إلى الجمعية العامة.

أسماء المرشحين لخلافة غوتيريس

هناك حالياً سبعة مرشحين للمنصب، مع إمكانية انضمام مرشح جديد إلى السباق، ما دام مجلس الأمن لم يرشح رسمياً اسماً إلى الجمعية العامة. وقد حدث ذلك هذا الأسبوع، إذ رشحت أوغندا، في 24 يوليو/تموز، أولارا أوتونو للمنصب. وشغل أوتونو عدداً من المناصب الدبلوماسية، كان أبرزها منصب وكيل الأمين العام والممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة بين عامي 1998 و2005، في عهد الأمين العام الأسبق كوفي عنان.

أما المرشحون الستة الآخرون، فهم:

المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، التشيلية ميشيل باشيليت

الأرجنتيني رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال

سفيرة غويانا السابقة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بوركيت

الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي شغلت منصبي وزيرتي الدفاع والخارجية في بلادها، كما عملت سفيرةً للإكوادور لدى الأمم المتحدة.

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وكان كل مرشح قد قدّم، خلال الأسابيع الماضية، مداخلة وأجرى حواراً مفتوحاً، بصورة فردية، أمام الجمعية العامة. كما نظمت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، الخميس الماضي، بالاشتراك مع محطة "بلومبيرغ" الأميركية، مناظرة بين المرشحين الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. ولم يشارك أوتونو في المناظرة، إذ لم يكن قد رُشح للمنصب بعد.