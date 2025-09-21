آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز للمطالبة باعتقال قتلة إفتهان المشهري

- تظاهر الآلاف في تعز للمطالبة بالقبض على قتلة إفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة، مطالبين بإقالة المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة بسبب تقصيرهم. - اتهم المتظاهرون اللواء 170 دفاع جوي بتوفير الحماية للقتلة، مطالبين الجهات الحكومية بالقبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة، بينما دعت أسرة الضحية لمحاسبة المتورطين. - أعلنت شرطة تعز عن تسليم أحد المتهمين بقتل المشهري، مجددة دعوتها للتعاون في القبض على المتورطين في الجرائم والانفلات الأمني.

تظاهر الآلاف من أبناء تعز جنوب غربي اليمن، الأحد، للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة مديرة صندوق النظافة والتحسين إفتهان المشهري التي اغتيلت الخميس الماضي. واحتشد الآلاف في شارع جمال عبد الناصر وسط المدينة مردّدين شعارات تطالب بإقالة محافظ المحافظة، ومدير أمن المحافظة، وقائد محور تعز، وقائد اللواء 170 دفاع جوي. واغتال مسلحون مجهولون، الخميس، المشهري، بعد أن صوّبوا على رأسها وابلاً من الرصاص حين كانت تستقل سيارتها في جولة سنان وسط المدينة.

وحمل المتظاهرون قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، المسؤولية عن جريمة اغتيال المشهري، متّهمين اللواء 170 دفاع جوي بتوفير الحماية للقتلة، ومن بينهم أحد أفراد الجهاز نفسه.

الصورة تظاهرة في تعز احتجاجاً على اغتيال إفتهان المشهري، 21 سبتمبر 2025 (عامر الصبري)

ورفع المتظاهرون الذين توافدوا من مديريات المدينة ومن ريف الحجرية صور ضحايا الانفلات الأمني في تعز، مطالبين الجهات الحكومية واللجنة الأمنية والعسكرية بإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً وتقديمهم للعدالة. وحمّلت أسرة الضحية الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن ملاحقة جميع المتورّطين والمتستّرين عليهم، أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم، مطالبة بسرعة محاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ودعت في كلمة لها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادتَي وزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل لمعالجة الانفلات الأمني في المدينة ومحاسبة الضباط الذين وفروا الحماية للقتلة أو عرقلوا ضبطهم.

وأعلنت شرطة تعز، أمس السبت، أن جهود الأجهزة الأمنية نجحت في تسليم أحد المتهمين في جريمة اغتيال الشهيدة إفتهان المشهري عبر وجاهات اجتماعية. وجدّدت شرطة تعز دعوتها للجميع بالتعاون معها في القبض على كل من تورط بارتكاب الجرائم وإخلال الأمن وإثارة الفوضى داخل المحافظة.