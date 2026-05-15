آلاف المغاربة يتظاهرون تضامناً مع فلسطين في ذكرى النكبة

- شهدت المغرب تظاهرات في 35 مدينة تضامناً مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة الـ78، استجابة لدعوة "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، للتنديد بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. - رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد التطبيع، مؤكدين على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، ودعوا للمشاركة في "جمعة الأقصى" للتضامن. - نظمت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" وقفة أمام البرلمان في الرباط لدعم المقاومة ورفض التطبيع، ودعت لدعم الجهود الدولية لكسر حصار غزة.

تظاهر آلاف المغاربة في مناطق مختلفة، عقب صلاة الجمعة، تضامناً مع الفلسطينيين بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية الـ78، وتنديداً باستمرار التطبيع وحرب الإبادة بحق الفلسطينيين، فيما ينتظر تنظيم وقفات احتجاجية أخرى مساء اليوم أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط وفي مدن أخرى.

وعمت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية 35 مدينة في المغرب بمناسبة ذكرى النكبة استجابة لـ"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في إطار "جمعة الأقصى" تنديداً بالاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، خاصة تلك التي يقودها ويشارك فيها أعضاء من الكنيست الإسرائيلي.

ودعت الهيئة إلى جعل "جمعة الأقصى محطة وطنية للتعبير عن الوفاء لفلسطين والقدس، ورفض جرائم الاحتلال، والتأكيد أن المسجد الأقصى سيظل قضية مركزية في وجدان الأمة، وأن الحصار والعدوان لن ينجحا في كسر إرادة الشعوب الحرة". ومن بين المدن التي شهدت احتجاجات عقب صلاة الجمعة، الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وتطوان وخريبكة وأبي الجعد وتازة والفقيه بنصالح وآزرو وسيدي بنور.

ورفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمام المساجد الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة للقضية، كما هتفوا بشعارات مناهضة للتطبيع ومؤيدة المقاومة، منبهين إلى خطورة المرحلة ودقة ما تتعرض له القدس وغزة. وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة سعيد مولاي التاج إنه "في ظل التصعيد الخطير الذي يشهده المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من اقتحامات متكررة من قبل مسؤولين وأعضاء في الكنيست الصهيوني ووزراء في حكومة (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية وتسعى إلى فرض واقع تهويدي جديد بالقوة".

وأضاف مولاي التاج: "وإذ نُحيي ذكرى النكبة الفلسطينية التي شكلت واحدة من أعظم المآسي في تاريخ الأمة، فإننا نؤكد أن معاناة شعبنا الفلسطيني لم تتوقف منذ ذلك الحين، بل تتواصل اليوم في ظل الاحتلال والحصار والعدوان، خاصة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية". وتابع: "في هذا السياق، دعونا عموم الشعب المغربي، وكافة الهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية، إلى المشاركة المكثفة في فعالية جمعة الأقصى، وجعلها محطة وطنية للتعبير عن التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد مركزية قضية القدس والمسجد الأقصى في وجدان الأمة".

وعبّر مولاي التاج عن بالغ استنكار الهيئة المغربية وتنديدها بمواقف "عدد من العواصم العربية والإسلامية التي اختارت الصمت أو التطبيع، في وقت تتعرض فيه المقدسات الإسلامية لانتهاكات متواصلة، وهو ما لا ينسجم مع مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "إرادة الشعوب الحرة ستظل حية، وأن قضية فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وأن كل محاولات طمسها أو تصفيتها مصيرها الفشل".

ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن تنظم "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" مساء الجمعة وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى البرلمان في الرباط، إلى جانب وقفات احتجاجية متزامنة في مدن مغربية أخرى في إطار "جمعة العودة" تحت شعار "لا نكبة بعد الطوفان.. ومع المقاومة إلى أن تتحرر فلسطين.. وضد الحروب العدوانية على الأمة العربية والإسلامية.. وضد التطبيع حتى إسقاطه".

وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان لها، إن "الوقفة أمام المؤسسة التشريعية، وباقي الفعاليات الاحتجاجية، تأتي في إطار مواصلة الحراك الشعبي المغربي الداعم لكفاح الشعب الفلسطيني، واعتزازاً باستمرار خط المقاومة في فلسطين وفي كل الساحات ضد المشروع الصهيوني المدعوم أميركياً وغربياً. كما أنها مناسبة للوقوف ضد خط الاستسلام والتطبيع والصهينة الذي بات موقفاً لعدد من عواصم الأمة ضداً على شعوبها الرافضة".

وأبرزت مجموعة العمل أن الوقفات تشكل مناسبة لدعم الفعالية الدولية لكسر الحصار عن غزة، في إطار الأسطول البحري والقافلة الإغاثية البرية، بمشاركة شعبية مغربية. ومنذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهد المغرب العديد من مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني، من خلال وقفات ومسيرات نُظمت بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد، كان عنوانها الرئيس دعم ومساندة الفلسطينيين والمقاومة ورفض التطبيع.