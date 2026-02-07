آفاق مفاوضات مسقط

- مفاوضات مسقط بين إيران والولايات المتحدة تُجرى في سياق سياسي وأمني معقد، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع المخاوف الإقليمية، مما يجعلها اختبارًا لإدارة الصراع أكثر من كونها حلاً جذريًا. - التباعد الحاد في الأجندات بين الطرفين يعقد المفاوضات؛ فالولايات المتحدة تربط بين الملف النووي والبرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران، بينما تصر إيران على حصر التفاوض في الملف النووي ورفع العقوبات. - نجاح المفاوضات مرهون بقدرة الطرفين على إدارة الصراع بدل حسمه، مع احتمالات المواجهة التي تظل أكبر من فرص التفاهم حتى الآن.

تدور مفاوضات مسقط بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت، أمس الجمعة، في سياق سياسي وأمني شديد التعقيد، يجعل منها اختباراً لإمكانية إدارة الصراع أكثر من كونها مساراً لحل جذري، إذ تأتي هذه المفاوضات في لحظة تتقاطع فيها الضغوط العسكرية مع المخاوف الإقليمية. من حيث المبدأ، لا يمكن استبعاد احتمال تحقيق قدر من النجاح، يمنع الانزلاق الفوري إلى مواجهة عسكرية شاملة. كلا الطرفين يدرك أن المواجهة ستكون مكلفة وغير قابلة للضبط، وقد تفتح أبواباً يصعب إغلاقها. إلا أن هذا الإدراك لا يعني تقارباً حقيقياً في الرؤى، بل يعكس خوفاً متبادلاً من البديل العسكري.

جوهر الإشكال يكمن في التباعد الحاد في الأجندات. الولايات المتحدة، وبتأثير واضح من الرؤية الإسرائيلية، لا تفصل بين الملف النووي والبرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران، وتتعامل معها بما هي منظومة تهديد واحدة. في المقابل، تصر إيران على حصر التفاوض في الملف النووي ورفع العقوبات، معتبرة أن توسيع جدول الأعمال يهدف عملياً إلى نزع أدوات الردع وتجريدها من عناصر القوة التي تضمن أمنها القومي.

في هذا السياق، تخوض إيران المفاوضات من منظور خوضها "معركة الوجود". فالتقدير بأن الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف إلى تغيير النظام، شكّل مقاربة لدى الجمهورية الإسلامية بأن أي تنازل جوهري يُنظر إليه بوصفه مخاطرة تمس البقاء. وفي المقابل، أصبحت إيران على نوع من النهج التهاجمي (المبادرة الهجومية) والانتقال إلى العقيدة الهجومية لتغيير حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أي هجوم على إيران لن يبقى محدوداً، وسيتحول إلى حرب إقليمية شاملة. وفي هذا الإطار يمكن فهم تحليق طائرة مسيّرة من طراز شاهد قرب حاملة طائرات أميركية، وكذلك حادثة ناقلة النفط في مضيق هرمز قبل أيام، والكشف عن صاروخ "خرمشهر 4" الأكثر تطوراً، باعتبارها رسائل ردع محسوبة.

أما في واشنطن، فيجد ترامب نفسه أمام معضلة مركبة. فهو من جهة يتعرض لضغط إسرائيلي يدفع نحو حسم مع إيران، ومن جهة أخرى يصطدم بقلق واسع من حرب قد تخرج عن السيطرة، وتهدد أمن الطاقة والممرات البحرية. هذا التردد ينعكس في الجمع بين التهديد العسكري وفتح باب التفاوض في آن واحد. هنا تلعب البيئة الإقليمية أيضاً دوراً مهماً، إذ تخشى دول المنطقة أن يؤدي أي صراع يستهدف تغيير النظام إلى دفع إيران نحو حرب شاملة بلا خطوط حمراء، وهو قلق يمنح مفاوضات مسقط فرصة.

خلاصة المشهد أن مفاوضات مسقط تمثل مساحة ضيقة بين الحرب والدبلوماسية. نجاحها المؤقت مرهون بمدى قدرة الطرفين على القبول بإدارة الصراع بدل حسمه ولو عبر اتفاق على خطوط عريضة للمفاوضات وتفاهمات حول الملف النووي. وبين هذا وذاك، تبقى الدبلوماسية معلّقة على خيط رفيع، تشده مخاوف الحرب والبحث عن فرص للتفاهم غير أن احتمالات المواجهة مازالت أكبر من تلك الفرص حتى الآن.