آسيا الوسطى... ميدان صراع بين الصين والولايات المتحدة

- تتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ في آسيا الوسطى، حيث عقدت كل منهما اجتماعات لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة الغنية بموارد الطاقة. - تواجه الولايات المتحدة تحديات بسبب العلاقات الاقتصادية القوية للصين مع آسيا الوسطى، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة بتجارة بلغت 94 مليار دولار في 2024. - تسعى واشنطن لتنويع سلاسل توريد المعادن وتقليل اعتمادها على الصين، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات مماثلة للوصول إلى موارد الطاقة والمعادن في المنطقة.

في خضم التنافس التقليدي بين بكين وواشنطن، تبرز آسيا الوسطى ساحة إضافية للصراع بين أكبر قوتين اقتصاديتين، على منطقة غنية بموارد الطاقة الحيوية. فقد عقدت كل من الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، اجتماعات متزامنة مع دول آسيا الوسطى، إذ استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في واشنطن رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان في إطار ما سُمي "مجموعة 5+1"، بينما انضم مسؤولون من دول المنطقة إلى الدورة الـ12 لمنتدى التعاون بين الصين وآسيا الوسطى، الذي عقد في مدينة أورومتشي الصينية.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية أولت اهتماماً أكبر لقمة البيت الأبيض، إلا أن المنتدى الذي عُقد في عاصمة إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، أظهر أن بكين لا تنوي التراجع في ظل تنامي الانخراط الأميركي في آسيا الوسطى. وفي أعقاب قمة أورومتشي، عُقد المؤتمر الوزاري لبناء الصين وآسيا الوسطى 2025 في العاصمة بكين، في مؤشر آخر على أن من غير المرجح أن تتخلى القيادة الصينية عن خططها لمواصلة تعزيز نفوذها وعلاقاتها مع دول المنطقة.

التأثير الأميركي في آسيا الوسطى

تجلى التأثير الأميركي بدول المنطقة، في انضمام كازاخستان إلى اتفاقات أبراهام (التطبيع مع إسرائيل) في السابع من نوفمبر الحالي، إذ أعلن ترامب حينها أن آستانا وافقت على الانضمام رسمياً إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من أن العلاقات قائمة أصلاً بين البلدين. فُسر ذلك بأنه خطوة رمزية تشير إلى اعتزام واشنطن توسيع حضورها في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. ولكن، بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي أقامتها الصين مع الجهات الفاعلة الإقليمية على مدار عقد كامل، يبدو أن الأمر لن يكون سهلاً.

يُذكر أن كازاخستان كانت الدولة التي أعلن منها الرئيس الصيني شي جين بينغ إطلاق مبادرة الحزام والطريق

صدام بكين وواشنطن

(مبادرة لربط الصين بالعالم عبر مشاريع بنية تحتية)، وكشف حينها خلال زيارته للدولة المجاورة للصين، عن هذه المبادرة التي أصبحت فيما بعد أكبر مشروع بنية تحتية في العالم. وقد عززت الصين حضورها من خلال مبادرة الحزام والطريق، وكذلك مكانتها كأهم شريك تجاري ومصدر استثماري رئيسي لآسيا الوسطى (بلغ إجمالي تجارة الصين مع آسيا الوسطى 94 مليار دولار أميركي في عام 2024).

في تعليقه على فرص الصدام بين بكين وواشنطن في آسيا الوسطى، قال المختص في الشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث (الصين)، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "من منظور جيوسياسي، يبدو أن من الطبيعي والبديهي حضور الصين وزخمها في المنطقة"، معتبراً في المقابل أن "التوغل الأميركي يمثل نغمة شاذة في مسار علاقات متناغمة بين دول متجاورة ومتصلة ثقافياً واقتصادياً".

جينغ وي: ستواجه واشنطن صعوبة بالغة في ترسيخ مكانتها كبديل لبكين في آسيا الوسطى

وأضاف أن "التفاعل الأميركي الأخير يأتي في سياق سعي الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل توريد المعادن الأساسية من خلال بناء شراكات مع دول آسيا الوسطى وتقليل اعتمادها على الصين التي تُهيمن بطبيعة الحال على الإمدادات العالمية من هذه المواد الخام الأساسية". وفي السنوات الأخيرة، وفق جينغ وي، عززت الصين نفوذها الاقتصادي في آسيا الوسطى، موضحاً على سبيل المثال "احتلال كازاخستان المرتبة الأولى بين شركاء الصين التجاريين في آسيا الوسطى في العام الماضي، إذ بلغ حجم التجارة 43 مليار دولار". وفي رأي جينغ وي، يشير ذلك "إلى مدى تجذر العلاقات الصينية في المنطقة"، معتبراً أنه "بالتالي ستواجه واشنطن صعوبة بالغة في ترسيخ مكانتها بديلاً لبكين، فضلاً عن أن الأخيرة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يسعى ترامب إلى ضم دول المنطقة إلى مناطق النفوذ الأميركية".

في المقابل، رأى الباحث في مركز يون لين (تايوان) للأبحاث والدراسات، دا مينغ، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التنافس الصيني الأميركي في آسيا الوسطى ليس وليد التطورات الأخيرة". وأوضح أن "التواصل مع دول المنطقة شكل محوراً استراتيجياً في السياسة الخارجية الأميركية على مدار الإدارات المتعاقبة، وقد عززت هذا التوجه عودة ترامب إلى البيت الأبيض، الذي ينظر إلى الأمر على أنه أداة ناجعة لمواجهة الهيمنة الصينية".

دا مينغ: هناك حاجة أميركية للتحوّط من النفوذ الصيني

لذلك، ففي رأي دا مينغ، "لا يجب اختزال هذا التوجه في إطار المصالح الاقتصادية والحاجة الأميركية للمعادن النادرة التي تهيمن عليها الصين، لأن هناك حاجة ماسة للتحوّط من النفوذ الصيني". وأوضح أنه "ما دام ذلك ممكناً سيصبح الحراك الأميركي في المنطقة أكثر فاعلية، سواء من خلال انخراط واشنطن في منتديات وملتقيات إقليمية لتعزيز التعاون مع الشركاء الآسيويين، أو عبر دعوة الدول الفاعلة إلى التواصل المباشر مع ترامب، الذي برز من خلال اللقاءات الأخيرة بين الطرفين، التي شملت: كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً طموحات مماثلة لطموحات الصين والولايات المتحدة في المنطقة. ففي ظل انفصال الاتحاد عن روسيا في مجال الطاقة، ينظر القادة الأوروبيون إلى دول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة بكونها موردة رئيسية، ليس فقط للغاز الطبيعي والنفط الخام، بل أيضاً للمعادن الأساسية. ومع سعي ترامب لتعزيز علاقاته مع دول آسيا الوسطى، تتزايد المخاطر بالنسبة إلى بكين التي تسعى جاهدةً إلى تنويع وارداتها من الطاقة. لذلك من المتوقع أن تخوض كل من بكين وواشنطن، خلال الأشهر أو السنوات المقبلة، معركة جيوسياسية حول الوصول إلى هذه الموارد الحيوية.