"آسيان" تجتمع لاحتواء اشتباكات تايلاند وكمبوديا

يجتمع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الاثنين، في محاولة لإنهاء التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا. وتأسست "آسيان"، وهي تكتل اقتصادي في آسيا، عام 1967، وتضم في عضويتها كلاً من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. فيما تتمتع ست دول بوضع "شريك الحوار القطاعي" مع "آسيان"، هي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات.

وأفادت الرابطة، في بيان، بأنّ الاجتماع يعقد برئاسة وزير الخارجية الماليزي محمد حسن. وأضاف البيان أنّ الهدف من الاجتماع هو إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يوليو/ تموز الماضي، وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد لقاء ممثلي تايلاند وكمبوديا وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ تجدد الاشتباكات في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وحثّ وزير خارجية ماليزيا في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع تايلاند وكمبوديا على التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار القائم بين البلدين، وعبر عن أمله في أن يفضي اجتماع آسيان إلى استئناف جهود استعادة الاستقرار. وأكد حسن على ضرورة أن تتخذ الرابطة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام الإقليمي، وشدد على أن هدفها يتجاوز مجرد تهدئة التوتر. وأضاف أنه يتعين العمل على تكثيف تدابير بناء الثقة بين كمبوديا وتايلاند.

في السياق، جددت الولايات المتحدة دعوتها لكل من كمبوديا وتايلاند بضرورة إنهاء الاشتباكات والتنفيذ الكامل لـ"اتفاق كوالالمبور للسلام". وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الاثنين، على مواصلة حثها لكمبوديا وتايلاند على إنهاء الصراعات، وسحب الأسلحة الثقيلة، والتوقف عن زرع الألغام، والالتزام بتطبيق اتفاق كوالالمبور للسلام. كما أشار البيان إلى ترحيب واشنطن بالاجتماع المقرر عقده اليوم لوزراء خارجية (آسيان)، في ماليزيا، والذي يهدف إلى "دعم الامتثال الكامل من قِبل كمبوديا وتايلاند لالتزاماتهما بإنهاء النزاع".

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومتراً تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة. وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلمياً.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً من الطرفين. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

(الأناضول، العربي الجديد)