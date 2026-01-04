آخرها فنزويلا.. أبرز تدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية

- التدخلات الأمريكية في الخمسينيات والستينيات: بدأت التدخلات الأمريكية في أمريكا اللاتينية عام 1954 بإطاحة رئيس غواتيمالا جاكوبو أربينز غوزمان لحماية المصالح الاقتصادية، وفشلت محاولة الإطاحة بالنظام الشيوعي في كوبا عام 1961، وتدخلت في جمهورية الدومينيكان عام 1965. - دعم الديكتاتوريات العسكرية: في السبعينيات والثمانينيات، دعمت الولايات المتحدة الديكتاتوريات العسكرية لمواجهة الحركات اليسارية، مثل دعم انقلاب أوغستو بينوشيه في تشيلي عام 1973 و"عملية كوندور". - التدخلات العسكرية في الثمانينيات والتسعينيات: دعمت الولايات المتحدة الثوار المضادين في نيكاراغوا، وتدخلت عسكريًا في غرينادا عام 1983 وبنما عام 1989 لمواجهة النفوذ الشيوعي.

أعلنت الولايات المتحدة السبت أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، وهي عملية تندرج في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية.

في عدة مناسبات، اتهم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز ولاحقا خليفته مادورو، واشنطن بدعم محاولات انقلاب منها محاولة أطاحت الأول من السلطة لمدة يومين في عام 2002.

في ما يلي أبرز تدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية منذ الحرب الباردة:

1954: غواتيمالا

في 27 يونيو/حزيران 1954، أُطيح رئيس غواتيمالا الكولونيل جاكوبو أربينز غوزمان من السلطة على يد مرتزقة دربتهم ومولتهم واشنطن، وذلك بعد إصلاح زراعي هدد مصالح شركة "يونايتد فروت كوربوريشن" الأميركية النافذة التي أصبحت لاحقا "تشيكيتا براندز". وفي عام 2003، أدرجت الولايات المتحدة دور وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا الانقلاب، في تاريخها الرسمي لمحاربة الشيوعية.

1961: كوبا

بين 15 و19 إبريل/نيسان 1961، حاول 1400 مقاتل مناهض للرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو، دربتهم ومولتهم وكالة الاستخبارات الأميركية، تنفيذ إنزال في خليج الخنازير على بعد 250 كيلومترا من هافانا، لكنهم لم ينجحوا في الإطاحة بالنظام الشيوعي. وأسفر القتال عن مقتل ما يقرب من مئة شخص من كل جانب.

1965: جمهورية الدومينيكان

في عام 1965، وباسم مواجهة "الخطر الشيوعي"، أرسلت الولايات المتحدة قوات من مشاة البحرية ومظليين إلى سانتو دومينغو لقمع انتفاضة مؤيدة لخوان بوش، الرئيس اليساري الذي أطاح به جنرالات في عام 1963.

السبعينيات: دعم ديكتاتوريات جنوب القارة

دعمت واشنطن العديد من الديكتاتوريات العسكرية التي كانت تُعتبر بمثابة حصن منيع ضد الحركات اليسارية. وساعدت التشيلي أوغستو بينوشيه في انقلاب 11 سبتمبر/أيلول 1973 على الرئيس اليساري سلفادور أليندي.

ودعم وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر المجلس العسكري الأرجنتيني في عام 1976، وشجعه على إنهاء "حربه القذرة" بسرعة، وفق وثائق أميركية رُفعت عنها السرية في عام 2003. واختفى خلال تلك الحقبة ما لا يقل عن 10 آلاف معارض أرجنتيني. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، توحدت ست ديكتاتوريات (الأرجنتين، تشيلي، أوروغواي، باراغواي، بوليفيا والبرازيل) للقضاء على المعارضين اليساريين كجزء من "عملية كوندور"، بدعم أميركي ضمني.

الثمانينيات: حروب أهلية في أميركا الوسطى

في عام 1979، أطاحت ثورة الجبهة الساندينية بالديكتاتور أناستاسيو سوموزا في نيكاراغوا. وأذن الرئيس الأميركي رونالد ريغان، القلق من تحالف ماناغوا مع كوبا والاتحاد السوفييتي، لوكالة الاستخبارات المركزية بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات للكونترا (الثوار المضادين في نيكاراغوا)، جاء قسم منها من بيع أسلحة بطريقة غير مشروعة لإيران. وأسفرت الحرب الأهلية في نيكاراغوا عن 50 ألف قتيل وانتهت في إبريل/نيسان 1990. كما أرسل ريغان مستشارين عسكريين إلى السلفادور لقمع تمرد جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليسارية في حرب أهلية أسفرت عن مقتل 72 ألف شخص بين عامي 1980 و1992.

1983: غرينادا

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1983، تدخلت قوات أميركية في جزيرة غرينادا بعد اغتيال رئيس الوزراء موريس بيشوب على يد مجلس عسكري يساري متطرف، وفيما كان الكوبيون يوسعون المطار لجعله على الأرجح يستوعب طائرات عسكرية. وأطلق ريغان، بناء على طلب منظمة دول شرق الكاريبي، عملية "الغضب العاجل" بذريعة حماية ألف مواطن أميركي. وانتهت العملية التي وصفها ريغان بأنها "ناجحة" واستنكرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على نطاق واسع، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني مخلفة أكثر من مئة قتيل.

1989: بنما

في عام 1989، وبعد انتخابات مثيرة للجدل، قرر الرئيس جورج بوش التدخل العسكري في بنما، ما أدى إلى استسلام الجنرال مانويل نورييغا الذي كان متعاونا في السابق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، وخضع للمحاكمة من قبل النظام القضائي الأميركي. وشارك حوالى 27 ألف جندي أميركي في عملية "القضية العادلة" التي أسفرت عن 500 قتيل وفق الحصيلة الرسمية، وعدة آلاف من الضحايا وفق منظمات غير حكومية.

سُجن مانويل نورييغا لأكثر من عقدين في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن يقضي أحكاما أخرى في فرنسا ثم في بنما.

تأسست مدرسة الأميركتين في بنما عام 1946، وهو مركز تدريب عسكري متخصص في محاربة الشيوعية، وظل تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى عام 1984، حيث تم تدريب العديد من الديكتاتوريين.

(فرانس برس)