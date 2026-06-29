 أوكرانيا: 7 قتلى في قصف روسي استهدف مدينتي دنيبرو وزابوريجيا

- قُتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في قصف صاروخي روسي استهدف مدينتي دنيبرو وزابوريجيا في أوكرانيا، حيث أظهرت الصور مباني مدمرة وجثث وسط الدماء. - في دنيبرو، أسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، بينما في زابوريجيا، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون، بينهم طفل، جراء هجوم بمسيّرة روسية. - تستمر روسيا في استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ بدء الغزو في 2022، بينما تكثف كييف هجماتها الانتقامية ضد أهداف روسية.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف صاروخي روسي استهدف مدينتي دنيبرو، وسط شرقي أوكرانيا، وزابوريجيا، جنوبي البلاد، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وأدت غارة صاروخية روسية على مدينة دنيبرو إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك أوليكسندر هانجا. ونشر هانجا عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" صوراً أظهرت مبنى تحطمت نوافذه، إلى جانب جثة وسط برك من الدماء.

وقالت الشرطة الأوكرانية، في بيان، إن "القوات الروسية شنت هجوماً جوياً على شركة خاصة في مدينة دنيبرو"، التي تتعرض بشكل متكرر للقصف الروسي، مرفقة البيان بصور أظهرت فرق الإنقاذ وهي تُجلي المصابين على حمالات.

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وفي جنوبي أوكرانيا، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون، بينهم طفل، إثر هجوم بمسيّرة روسية استهدف حافلة صغيرة في مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان فيدوروف، الذي نشر صوراً أظهرت الجزء الخلفي من الحافلة وقد دُمّر جراء الانفجار.

وتواصل روسيا استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ بدء غزوها واسع النطاق في عام 2022، وهو النزاع الذي يُعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل، كثّفت كييف خلال الأشهر الأخيرة هجماتها التي تصفها بأنها "انتقامية" ضد أهداف داخل روسيا وفي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية داخل أوكرانيا، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الجانبين، بوساطة أميركية، تراوح مكانها.

(فرانس برس)