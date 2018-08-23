سورية.. خفض الصراع وتصعيد التقسيم لاحظنا الرفض المتكرّر للروس، من أجل التفاوض مع فصائل المعارضة جنوب سورية، ليكون كما تريد، سقوط تام، ثم تم التهجير وتسليم السلاح الثقيل للمعارضة، وسقط معظم الجنوب بيد الأسد، بما فيه النقاط الحدودية مع الأردن.

السخرية من التهجير عار إنساني لا يختلف كثيراً من كان يرمي الحجارة والأحذية، والرصاص أحياناً أخرى، عن تلك الفنانة "الدرامية" التي نشرت صورة لعشرات حافلات التهجير لأهالي الغوطة المتجهين إلى الشمال في ريف حماة ومنه إلى إدلب أو ربما إلى جحيم المنافي!

مذبح الغوطة مفتاح الحرب الأخيرة لعل صورة الطفل الخارج حديثاً من إحدى بلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق هي أكثر تعابير المشهد السوري ألماً، إذ حُمّل الصغير صورة لبشار الأسد في يد، وفي الأخرى حقيبة مهترئة لوطنه الممزّق من الموت وأحلام الحرية.