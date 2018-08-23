بين مقديشو والرياض لماذا الحياد الصومالي بشأن الأزمة الخليجية، والانحياز للرياض بخصوص الأزمة الكندية ـ السعودية؟ ربما لأن سياقي الأزمتين، من حيث المسار السياسي، متشابهان إلى حدّ ما، ففي سياق الأزمة الخليجية يبقى الحياد موقفاً صائباً، أما الانحياز الصومالي للسعودية فالأمر مختلف.

الصومال ولعبة الأمم في القرن الأفريقي أياً كانت التوازنات والتقلبات الجيوسياسية في القرن الأفريقي، فإن التحديات كثيرة أمام الصومال، للتأقلم مع تلك السياسات، فغياب الكادر البشري والفكر السياسي يعيقان رسم سياسات خارجية تخدم مصلحة البلاد قبل غيرها، ما يعكس اضطرابات وسياسات مضطردة هنا أو هناك.

الصومال.. حملة تشويه مغرضة يهاجم إعلام الإمارات ومصر الشعب الصومالي والحكومة الفيدرالية، من دون اكتراثٍ بمعايير الإعلام ومتطلباته المهنية والموضوعية، في مقالات وتقارير طويلة بعناوين فضفاضة أحياناً، وأخرى مبهرة، لكنك تكاد لا تجد أدنى شيء من القيمة الخبرية أو التحليلية.