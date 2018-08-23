

لا يستأنس المحلّ الجديد للبوظة الشامية، البديعة المذاق، بأي أجواء نوستالجية. هو متجر للبوظة فحسب، في مطرحٍ بالغ العادية في شارعٍ لا تفاصيل خاصة فيه في قاع عمّان. سيأتي إلى بالك أن النزوح السوري الكثير في الأردن هو ما جاء بـ "بوظة بكداش" إلى هنا، فلو أن محنةً لم تطرأ في البلد الجار، لربما ما جاء إلى خواطر أصحاب هذه البوظة أن تُصبح لهم ثلاث مساحاتٍ هنا في عمّان (وربما في مدن أردنية أخرى، الزرقاء وإربد مثلا). ليس حالُهم هذا كما فعل الحاج محمود حبيبة الذي ارتحل من حارة الياسمينة في نابلس في فلسطين، يوما في العام 1951، إلى مدينة عمّان الناهضة، والفتيّة التي كانت، في ذلك الزمن، تتهيأ لتصير أكبر، فتّتسع لقادمين جددٍ إليها، مهاجرين ولاجئين ووافدين، من فلسطين وغيرها، وهي المدينة التي انكتب أن وَسْطها هذا، الذي تستشْعر فيه إيقاعا رهيفا، كان يخلو من السكّان إلى حدٍّ ما، حتى قدم إليه أول سكّانه، فوجٌ أول من قبائل الشابسوغ المسلمين الشركس، قادمين من القفقاس، وأقاموا على سفح جبل القلعة، المطلّ على وسط البلد والمحسوب منه، في العام 1868. وكما جاءوا بملابسهم الغريبة عن أهل عمّان وأطرافها، البدو والريفيين والفلاحين، فإن محمود حبيبة جاء بصنعة الكنافة النابلسية، بالجبنة والفستق الحلبي، إلى وسْط عمّان، حيث أقام أول محلات "حبيبة"، وهو الأشهر والأصغر (على مقربة أربعة أمتار من بوظة بكداش!)، وها هم صنّاع بوظة بكداش يأتون إلى صحن المدينة نفسِه، بالمطّة العجيبة للمستكة والسحلب، وبالمصنوعيّة الباهرة لبوظةٍ لا تشبه غيرها.

سبعةٌ وستون عاما تفصل بين قدوم الحاج حبيبة، بكنافته النابلسية الأشهى، ومجيء بوظة بكداش الدمشقية الأطيب. في هذه السنوات، كانت تتشكّل عمّان أخرى، غير التي انجذب إليها الشوام الأوائل، والفلسطينيون، المقتدرون والبسطاء والفقراء، هي عمّان التي نلحظها الآن، نحن الذين نحبّها، ونقيم فيها، وتقيم فينا، وإنْ صرنا زوّارا لها، ويسمّيها صديقٌ، مغتربٌ هو الآخر، "أرض الإجازات". وربما كما مدنٌ عربيةٌ كثيرةٌ، بعد تحولاتٍ ومتغيراتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ ضاغطةٍ وحادّةٍ، عمّان التي تستقبل الآن "بوظة بكداش" هي نفسُها التي يحترف أهلوها الشكوى من كل شيء، ليس الغلاء المهول وحده، وإنما أيضا وأيضا اختلاف أمزجتهم هم أنفسهم، فلم يعد ذلك الحنوّ بينهم على بعضهم كثيرا.. المجاملات العابرة، وانصراف كل واحد إلى عزلته، إلى غربةٍ في حواشيه. مقادير زائدة من الزيف، والتكاذب، وشبابٌ كثيرون يتوسّلون الاغتراب والرحيل. ... رحم الله عبد الرحمن منيف، كتب في مؤلفه الجميل "عمّان.. سيرة مدينة" أن أغلب سكان عمّان في الأربعينيات كانوا لا يملكون ساعاتٍ، غير أنهم يبدأون صباحاتِهم وأعمالَهم بدقّة. تقرأ عن عمّان التي كانت إبّان تلك الغضون، وكذا التي كانت أسبق، في أزمنة جغرافيين عربٍ قدامى ورحالةٍ مسلمين وأجانب، مرّوا بها، فتُدهشك مدينة السيول والمياه التي كانت، وكذا أشجار الحور والصفصاف في وسطها، وعن بدائع ضافيةٍ بِحُسْن المقام فيها.. حماها الله وأبقاها.