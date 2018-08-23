كوارث رُسُل السلام التطبيع مع إسرائيل تضطلع به كيانات وهيئات ومؤسسات، وليس الأفراد، إلا حين تغيب فرديّتهم، وتحضر صفتهم التمثيليّة لمجتمعاتٍ أو لمؤسساتٍ مثل الدول، والسفارات، والبرلمانات، والنقابات، والجامعات وغيرها.

مشكلة المحافظ العربي بما كان خليط ضعف الموقف وقوّة الموقع أحد العوامل التي تدفع محافظين كثيرين، عند النقاش، في الشارع ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، نحو ممارساتٍ تتناقض مع دعواته الأخلاقيّة: البذاءة المفرطة، والتهديد، والسلوك العُصابي.

يا عزيزي.. ليسوا مجرّد لصوص علينا أن نذكّر الفاسدين عندنا بأنهم حضيض الرداءة، وألا نغطي على كوارثهم بتحويل النقاش إلى ضرورة إسقاط النظام القمعي والمفسد حتى ينجح منتخب لكرة القدم، فالنجاحات الصغيرة والمَوضعيّة، في الرياضة وغيرها، ممكنة دومًا بشروط أكثر تواضعًا.