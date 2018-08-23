معضلة العلاقات الأميركية التركية الولايات المتحدة، الدولة، وليست الإدارات العابرة فحسب، منخرطة، منذ سنوات، في إعادة تعريف طبيعة التحالف الأميركي - التركي، ويبدو أن تركيا نفسها تريد إعادة تعريف أسس التحالف وطبيعته، بعد أن ثبت أنها لا تعمل كما يفترض.

المخزي عربياً في التوتر السعودي الكندي أليس في مسارعة أنظمة مستبدّة، كما في مصر والإمارات والبحرين، للوقوف مع السعودية ضد كندا التي تقف مع حقوق الإنسان في السعودية، ما يقول الكثير عن حالنا الكئيب؟ لا تدعم تلك الأنظمة العربية المستبدّة بعضها إلا في مواقف الخزي.

جدلية عهد التميمي عهد التميمي مناضلة فلسطينية، ومن المعيب أن يُطعن فيها بسبب طريقة لبسها وشقارها، فضلا عن التشكيك بأن ثمّة "مؤامرة" وراء تقديمها. وعلى الجانب الآخر، ليست عهد هي المناضلة الأبرز فلسطينيا، وعيبٌ على من يحاول أن يختزل صيرورة النضال الفلسطيني فيها.