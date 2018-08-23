"سورية الديموقراطية" إلى حضن النظام لم يكن للتفاهم بين حزب الاتحاد الديموقراطي والنظام في سورية أن يسير على نحو تام، لو لم يكن قرار قوات سوريا الديموقراطية يأتي من جبال قنديل، فليس من السهولة أن يتنازل الحزب عن المكاسب التي حققها، وقدّم تضحيات من أجلها.

تركيا أميركا.. أول الأزمة هناك تحذيراتٌ من أن تترتّب على النزاع التركي الأميركي أزمة اقتصادية كبيرة، ولن تقتصر آثارها على الصعيد الثنائي، وذلك بعد أن برز رد فعل سلبي من الأسواق المالية على ارتفاع سعر صرف الليرة.

سمير أمين.. صمت المفكر بغض النظر عن الموقف السلبي للمفكر سمير أمين من الثورة السورية، إلا أن هذا المفكر لم يعد موجودا على الساحة منذ زمن طويل، وعاش عدة عقود على أمجاد تنظيراته حول الاقتصاد العالمي في السبعينيات، وخصوصا نظرية المركز والأطراف.