تعرّض زعيم حزب العمال البريطاني، اليساري، جيرمي كوربين، لحملات تشويه وابتزاز بسبب مواقفه المناصرة للحقوق الفلسطينية. وفي مقابل مكاسب اقتصادية مع السعودية، تتخلى بريطانيا عن كندا، شقيقتها في أسرة التاج الملكي، وتتلكأ في الدفاع عن أبسط مبادئ الثورة المجيدة.