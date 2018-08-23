معارضة المنفى المصرية في خمس سنوات المعارضة المصرية اليوم في موقف لا تحسد عليه، ما يتطلب منها إنجاز بدائل فكرية، تنظر إلى السياسة من زاوية تحقيق المصلحة الوطنية معيارا لتقييم الوضع السياسي، وبناء تصورات للخروج من دائرة الصراع.

هذه المبادرة الفرنسية بشأن ليبيا تعمل فرنسا، في الوقت الراهن، على تطوير مقترح للحل السياسي في ليبيا، شهد سبعة إصدارت، جديدها المسودة السابعة، ويلاحظ أن العوامل المشتركة يينها تقوم على عدد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018.

هشاشة المؤسسات وفرصة الحل السياسي في ليبيا إضاءة على المشهد في الساحة الليبية، سياسيا وعسكريا، ولا سيما بعد عودة الجنرال خليفة حفتر إلى البلاد، إثر غيبة تردد في أثنائها عدم قدرته على مواصلة حضوره الميداني. ويوضح الكاتب العوامل والأبعاد التي تكشف هشاشة المؤسسات السياسية في الدولة.