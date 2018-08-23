المهاجر الذي تريده فرنسا الطبيعي في الإنسان الغربي، عند رؤيته للآخر، هو العنصرية، في الغالب، بالنظر إلى صورةٍ نمطيةٍ قديمةٍ، يتم تناقلها جيلا بعد جيل، والاستثنائي، ولو بعد زمن، هو زوال تلك العنصرية، ودليل ذلك أن الشعبوية تيار يتعايش مع كل المجتمعات الأوروبية.

عن أفق ضبابي لرئاسيات 2019 في الجزائر على الرغم من ضيق أفق تحرك المعارضة الجزائرية لصنع فعل سياسي ما، إلّا أنها ترفض التجمع لتعظيم المكاسب على قلّتها، ودليل ذلك أنها تراوح مكانها في إبراز فهمها رهانات الرئاسيات بالسيناريو الذي أرادته السّلطة، وتحضر لمختلف احتمالاته المستقبلية.

عن إعاقة التغيير في الجزائر كثيرا ما تصل الأزمات الاجتماعية في الجزائر إلى إبراز الوجه السيئ في المناورة، والتفاوض وفي الإدارة، ما يؤكّد، مرّة بعد مرّة، أن السّلطة لا تعمل إلا على إدامة المشكلات، لإدامة الاستعصاء على التغيير.