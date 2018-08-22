كل الجَلَبة الدائرة في لبنان عن الحكومة وضرورة تأليفها والتهويل على التباطؤ في تشكيلها، وكل المشاحنات حول حصة كل حزب، كل طائفة... لا ينال من عيشنا بشيء. قبل ذلك، عشنا بدون رؤساء جمهورية ووزراء، ولم تختلف الحياة معنا أونصةً واحدة.

كل الجَلَبة الدائرة في لبنان عن الحكومة وضرورة تأليفها والتهويل على التباطؤ في تشكيلها، وكل المشاحنات حول حصة كل حزب، كل طائفة... لا ينال من عيشنا بشيء. قبل ذلك، عشنا بدون رؤساء جمهورية ووزراء، ولم تختلف الحياة معنا أونصةً واحدة.

النظام في سورية، بإخفائه جثث قتلاه، نظَّف مسرح جريمته على مرأى العالم وسمعه. ذكاؤه خانه، ولكنه كان مضطراً. ألحّ الروس عليه ليقوم بتسوية "أوضاعه القانونية"، تمهيداً للحل السياسي المتعثر، والذي يتلهفون إليه بحرقة. كان مضطراً، فكشف عن نصف أوراقه.

النظام في سورية، بإخفائه جثث قتلاه، نظَّف مسرح جريمته على مرأى العالم وسمعه. ذكاؤه خانه، ولكنه كان مضطراً. ألحّ الروس عليه ليقوم بتسوية "أوضاعه القانونية"، تمهيداً للحل السياسي المتعثر، والذي يتلهفون إليه بحرقة. كان مضطراً، فكشف عن نصف أوراقه.