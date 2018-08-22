خواء صحافي الكتابة، وخصوصا الصحافية، تحتاج إلى معلوماتٍ حقيقيةٍ، يستند الكاتب إليها، ويتخذ منها مرجعيته، وهو يكتب عن قضيةٍ ما، وإلا لأصبحت كتابتُه مجرّد تمرين لغوي فائض عن حاجة القارئ الذي يعرف ماذا يقرأ، وكيف يستثمر دقائق وقته في حدود ما يقرأ.

راشيل كوري.. وردة الإنسانية لم تولد راشيل كوري في بيتٍ يؤمن، فطريا، بالحق الفلسطيني، ولم تدرس درس فلسطين في مادة التاريخ، بل اجتهدت بنفسها منذ كانت على مقاعد الدراسة الثانوية، لتصل إلى الحقيقة، وسط أجواء مناهضة لذلك الحق في بلادٍ تنحاز سياساتها للخصم الإسرائيلي.

ثلاث نساء شجاعات نجحت النسوة الثلاث، مي سكاف، إيلين إيرسون، عهد التميمي، في الدفاع عن قضايا يؤمنّ بها بكل شجاعة، ذلك أن الشجاعة تليق بهن فعلاً، في هذا العالم الذي ما زال ينظر إلى المرأة، في أفضل الأحوال، كائنا ضعيفا يستحق الشفقة وحسب.